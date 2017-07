(AFP) – Donald Trump se rend en fin de semaine à un sommet du G20 en Allemagne sous haute tension du fait des choix politiques controversés de Washington et des manifestants qui promettent "l'enfer" autour du lieu de réunion.

Le tir d'un missile intercontinental par la Corée du Nord, capable selon des experts américains d'atteindre l'Alaska, et les tensions américano-chinoises qui en découlent, viennent s'ajouter à une longue liste de sujets conflictuels.

Elle porte principalement sur les divergences autour du climat et du commerce entre le nouveau président américain et la plupart des autres dirigeants des pays les plus industrialisés et émergents réunis vendredi et samedi.

La police, qui a mobilisé plus de 20.000 agents, redoute en particulier une manifestation jeudi dont le mot d'ordre est "Welcome to hell".

Photo: AFP

"Nous allons avoir toute une série de sujets épineux", a prévenu la chancelière Angela Merkel en vue de ce sommet prévu dans sa ville natale de Hambourg. Les cartes ont été rebattues depuis l'accession au pouvoir de Donald Trump.

Contre-courant



Les Etats-Unis s'érigent à contre-courant des autres grands pays en remettant en cause les accords de Paris pour lutter contre le réchauffement climatique ou en menaçant de mesures protectionnistes. Ils affichent aussi une position très ferme sur les questions migratoires.

La présidence allemande avait fait du climat sa priorité avec l'adoption prévue d'un "plan d'action" mettant en œuvre concrètement au niveau du G20 l'accord de Paris. Il risque désormais de passer à la trappe.

"Nous connaissons les positions du gouvernement américain et je ne m'attends pas à ce qu'elles disparaissent" à Hambourg, a dit la chancelière allemande.

Sur le commerce, les Etats-Unis ont brandi des menaces de sanctions douanières contre la Chine, dans l'acier, et l'Allemagne, dans l'automobile.

Nouvelle escalade de la menace

Au-delà de ces sujets traditionnels du G20, les travaux du sommet - sans le roi Salmane d'Arabie saoudite qui a annulé sa venue - risquent d'être alourdis par une multitude de crises.

A commencer par celle autour du programme nucléaire nord-coréen, qui a pris une tout autre ampleur suite au tir de missile intercontinental.

Cela "constitue une nouvelle escalade de la menace (nord-coréenne) envers les Etats-Unis, nos alliés et partenaires, la région et le monde", a estimé le secrétaire d'Etat américain Rex Tillerson.

Donald Trump et le président chinois Xi Jinping seront assis à la même table au G20 alors que Washington reproche à Pékin de ne pas faire assez pression sur Pyongyang et que la Chine demande en retour aux Etats-Unis de cesser leurs exercices militaires en Corée du Sud. Le président chinois arrive dès mercredi en Allemagne.

Parmi les autres sources de tension : la guerre en Syrie et, en apothéose, une première rencontre vendredi entre Donald Trump et Vladimir Poutine.

Washington dit vouloir une relation plus "constructive" avec Moscou. Mais les relations sont au plus bas depuis le renforcement de sanctions contre Moscou pour son rôle dans la crise ukrainienne et son soutien au régime syrien. L'entrevue se déroulera en outre sur fond d'enquête aux Etats-Unis sur l'influence russe dans l'entourage de M. Trump.

Voilà pour ce qui se passera à l'intérieur de la zone sécurisée de cet important port du nord de l'Allemagne.

«Bienvenue en enfer»



A l'extérieur, des milliers de manifestants promettent "l'enfer" selon leur slogan. Les organisateurs attendent au total sur plusieurs jours plus de 100.000 protestataires, tandis que la police estime à entre 7.000 et 8.000 le nombre d'extrémistes de gauche pouvant être violents, y compris venant de l'étranger.

Des échauffourées ont eu lieu dans la nuit de mardi à mercredi, faisant un blessé léger.

Car Hambourg est un berceau contestataire historique. La police, qui a mobilisé plus de 20.000 agents, redoute en particulier une manifestation jeudi dont le mot d'ordre est "Welcome to hell" ("Bienvenue en enfer"). Une promesse et une dénonciation des méfaits des leaders du G20, selon un de ses promoteurs.

Isolés du tumulte, les conseillers des chefs d'Etat, baptisés "sherpas" dans le jargon diplomatique, vont veiller tard le soir pour tenter d'accoucher d'un projet de communiqué final et sauver les apparences.

Le résultat final risque d'être assez bref ou creux. Car comme l'a rappelé Angela Merkel, les communiqués du G20 doivent être "approuvés à l'unanimité".

