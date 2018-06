La riposte européenne aux droits de douane américains sur les importations d'acier et d'aluminium pourrait mener à «une surenchère», a mis en garde le Premier ministre Xavier Bettel au sein d'un entretien avec l'AFP.

Guerre commerciale: Xavier Bettel prône «une logique de désescalade»

La riposte européenne aux droits de douane américains sur les importations d'acier et d'aluminium pourrait mener à «une surenchère», a mis en garde le Premier ministre Xavier Bettel au sein d'un entretien avec l'AFP.

(AFP) - Pour Xavier Bettel, «s'il est important de réagir», il ne faudrait pas mettre en péril la reprise économique en Europe en s'engageant dans une guerre commerciale transatlantique.

«Nous sommes dans une situation où on est en train de faire une surenchère qui n'est pas bonne», a-t-il affirmé, clarifiant la position du Luxembourg concernant les taxes américaines et la possibilité d'une guerre commerciale.

«Personne ne profitera de l'affaiblissement de l'économie de l'autre. On a une économie qui est en train de reprendre en Europe et au niveau mondial. La crise de 2008 qui a quand même fait beaucoup de dégâts, et je pense qu'une certaine stabilité, une certaine prévisibilité au niveau international, sont très importantes.»

«On n'a pas le choix: on est obligés de réagir, mais de manière proportionnée»

Pour autant, le premier ministre n'est pas strictement opposé aux mesures de rétorsion préconisées par la Commission européenne. «Le Luxembourg n'est pas contre du tout. Actuellement, on n'a pas le choix: on est obligés de réagir. Mais il est important de réagir de manière proportionnée.»

«J'aimerais qu'on ne soit pas dans une situation où l'on soit obligés de prendre des sanctions. J'aimerais bien qu'on soit plutôt dans une logique de désescalade plutôt qu'une logique d'escalade».

Xavier Bettel a également répondu aux questions de l'AFP concernant la taxation des géants du net. «On doit se poser la question: est-ce bien de taxer ces entreprises juste dans 28 pays aujourd'hui et 27 demain ?».

«Il est tout à fait inacceptable que des entreprises ne paient pas d'impôts. Mais en taxant juste au niveau de la présence européenne des entreprises qui vont se délocaliser par la suite- sur le territoire européen, ce sera en Suisse ou à Londres -, on n'aura rien gagné.»

«S'il y a des problèmes dans le couple franco-allemand, je veux bien faire conseiller conjugal»

Le premier ministre a, enfin, commenté sa position quant aux relations du couple franco-allemand qui, selon l'AFP, «tantôt fait des efforts, tantôt montre des signes de tension.»

Selon lui, «si de temps en temps il y a des problèmes dans leur couple, je veux bien faire conseiller conjugal. C'est l'avantage qu'on a toujours eu en tant que petit Luxembourg: parler les deux langues. Mais, pour être très honnête, je pense qu'ils n'en ont pas besoin. Je les connais tous les deux assez bien pour vous dire que c'est vraiment au niveau personnel que ça marche».

