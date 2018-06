Grève SNCF: nouveau geste commercial pour les usagers des TER

La SNCF fait un nouveau geste commercial. Elle a annoncé ce lundi qu'elle rembourserait, sous forme de bon d'achat, 50% du prix des abonnements de mai pour les usagers des TER.

La SNCF fait un nouveau geste commercial. Elle a annoncé ce lundi qu'elle rembourserait, sous forme de bon d'achat, 50% du prix des abonnements de mai pour les usagers des TER.

(NK) - Alors que la grève se poursuit - avec deux journées de mobilisation prévues mardi et mercredi - la SNCF a annoncé ce lundi le remboursement, en bon d'achat, de 50% du prix des abonnements de mai pour les usagers. Alors qu'un premier remboursement avait été fait pour les voyageurs au mois d'avril, en plus de la mise en place du tarif unique de 29€ pour les cartes de réduction, la SNCF poursuit son geste commercial.

Ce remboursement est valable dans toute la France. Les 12.000 frontaliers français empruntant la ligne sont donc concernés. Mais attention, cette remise est valable uniquement pour les usagers détenteurs d'un abonnement TER et ne fonctionne que sur la partie française. Les 50% de réduction peuvent être utilisés sur l'achat d'un abonnement TER ou sur l'achat d'un ticket. Les conditions de remboursement sont à retrouver sur ce site.

Concernant les usagers bénéficiant d'un abonnement annuel, la réduction se fera de manière automatique, comme pour le mois d'avril. Pour un abonnement annuel Metz-Luxembourg par exemple, d'ordinaire à 120 euros par mois, vous ne payerez que 79 euros.

SNCF a donc décidé d’une mesure en faveur de ses clients ayant acquitté un abonnement en mai 2018. En tant qu’abonné(e) annuel en prélèvement automatique, vous bénéficierez, sans aucune démarche de votre part, d’une réduction de 50% sur votre prélèvement mensuel de juillet 2018. — Elfen (@ElfenCalm) 11 juin 2018

La compagnie a également prévu une durée d'utilisation assez large du bon d'achat. Les usagers pourront l'utiliser entre août et décembre 2018, sur n'importe quelle ligne TER.

Un geste commercial nécessaire

Les mesures facilitant la suspension des abonnements sont également reconduites jusqu'à la fin du mouvement. «C'est une mesure nationale, simple, lisible et homogène», a indiqué à l'AFP Frank Lacroix, directeur général TER. «La remise de 50% est supérieure à la baisse de l'offre, qui était de 28% en mai» (et de 52% les jours de grève), a remarqué le responsable. «On veut s'assurer de ne pas laisser de côté des voyageurs qui auraient été, pour des raisons particulières, moins bien traités que les autres. On s'est engagé à faire un bilan à la fin de la grève, et le cas échéant, prendre des mesures adaptées pour les voyageurs qui mériteraient des mesures complémentaires», a-t-il ajouté.

La SNCF a reconnu avoir perdu le tiers de ses voyageurs TER en mai. Pour les reconquérir, la compagnie va mettre en vente cet été 1,6 million de billets à petit prix et offrira la presse sur son application SNCF e-livre jusqu'au 31 août.

