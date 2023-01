Pour dénoncer la réforme des retraites en France, les syndicats appellent à un mouvement social national interprofessionnel jeudi 19 janvier. Mais sur les rails, la grève démarre dès mercredi, 17h.

Ligne Metz-Luxembourg

Grève en France: perturbations dès mercredi 17h pour le TER

Pascal MITTELBERGER Pour dénoncer la réforme des retraites en France, les syndicats appellent à un mouvement social national interprofessionnel jeudi 19 janvier. Mais sur les rails, la grève démarre dès mercredi, 17h.

Les premières perturbations et suppressions de trains sont connues. Ce mardi en fin d'après-midi, les fiches de circulation des trains régionaux pour mercredi à partir de 17h ont été mises en ligne sur le site TER Grand Est. En effet, si une grève d'envergure nationale et interprofessionnelle est programmée jeudi en France, contre la réforme des retraites, les cheminots de la SNCF entament leur mouvement de grogne dès ce mercredi en fin d'après-midi.

Neuf trains supprimés mercredi à partir de 17h

Pour la ligne TER du sillon nord mosellan, cinq trains sont supprimés dans le sens Luxembourg-Metz ce mercredi 18 janvier, et cela pourra avoir des conséquences pour les travailleurs frontaliers qui veulent rentrer chez eux. Ces trains supprimés sont les suivants :

• Luxembourg départ 18h16 - Metz arrivée 19h28

• Luxembourg départ 18h39 - Metz arrivée 19h31

• Thionville départ 21h06 - Metz arrivée 21h28

• Thionville départ 21h45 - Metz arrivée 22h14

• Thionville départ 23h04 - Metz arrivée 23h27

Dans le sens Metz-Luxembourg, quatre trains sont supprimés ce mercredi 18 janvier:

• Thionville départ 17h33 - Luxembourg arrivée 18h03

• Metz départ 20h33 - Thionville arrivée 20h56

• Metz départ 20h46 - Thionville arrivée 21h14

• Metz départ 21h33 - Thionville arrivée 21h55

Une grosse galère attendue jeudi

Les horaires pour la journée de jeudi seront publiés mardi après-midi. Mais il est d'ores et déjà acquis, sur la mobilisation attendue et le front syndicat en place, que la circulation, sur la ligne Metz-Luxembourg en particulier et sur le réseau SNCF en général, sera très réduite.

«Ce sera un jeudi de galère, (...) de fortes perturbations», a anticipé dès ce mardi matin le ministre délégué chargé des Transports Clément Beaune, invitant au «télétravail quand c'est possible».

Un TER sur dix en moyenne en France

De son côté, la SNCF Voyageurs a annoncé que la circulation des trains sera «très fortement perturbée» jeudi, première journée de mobilisation contre la réforme des retraites, en particulier pour les trains régionaux -TER et Transilien- et un peu moins pour les TGV.

La compagnie prévoit un TGV sur trois sur l'axe Nord, un sur quatre sur l'Est, un sur cinq sur l'Atlantique, un sur trois sur le Sud-Est et un sur trois pour Ouigo. Mais, selon un communiqué de la SNCF, seulement un TER sur dix circulera en moyenne.

