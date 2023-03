Pour la 8e journée de mobilisation contre la réforme des retraites, mercredi, les grèves s'annoncent toujours très suivies dans l'énergie et chez les éboueurs parisiens, mais semblent s'essouffler dans les raffineries et certains pans des transports.

International 2 min.

Mobilisation contre la réforme des retraites

Grève chez les éboueurs et dans l'énergie, les transports aussi impactés

Pour la 8e journée de mobilisation contre la réforme des retraites, mercredi, les grèves s'annoncent toujours très suivies dans l'énergie et chez les éboueurs parisiens, mais semblent s'essouffler dans les raffineries et certains pans des transports.

(m. m. avec AFP) - Pour la 8e journée de mobilisation contre la réforme des retraites, la grève s'annonce encore très suivie ce mercredi du côté des éboueurs parisiens.

Le 15 mars, la grève s'accentue sur la ligne TER Nancy-Luxembourg La grève reconductible entamée le mardi 7 mars par les syndicats de la SNCF va entraîner la suppression de la majorité des trains circulant sur la ligne TER Nancy-Metz-Luxembourg, ce mercredi 15 mars.

Le secteur de l'électricité reste lui aussi très mobilisé compte tenu de l'enjeu crucial pour les électriciens et gaziers, qui, outre le recul de l'âge légal, redoutent la suppression de leur régime spécial de retraite.

Mardi, les centrales nucléaires, thermiques et hydrauliques ont connu des baisses de production, en plus d'actions coup de poing, comme au siège social d'Enedis à Limoges, dont les accès étaient encore bloqués mardi soir par des camions.

Côté gaz, les quatre terminaux méthaniers français ont voté la reconduction de leur mouvement de grève jusqu'au début de la semaine prochaine et l'ensemble des stockages de gaz de Storengy devraient être occupés et en grève «au moins jusqu'à la fin de la semaine», selon la CGT Energie, sans conséquences à ce stade pour les clients.

Les raffineries marquent le pas

La plupart des raffineries françaises étaient encore en grève mardi, mais les grévistes étaient réticents à mettre les sites totalement à l'arrêt alors que les stocks sont quasiment pleins.

Depuis plusieurs jours, les syndicats du pétrole proposent aux grévistes des raffineries de durcir le mouvement en arrêtant la production, mais ces derniers renâclent à entamer ces opérations techniquement délicates et longues.

La CGT a aussi appelé à trois jours de grève, de mardi à jeudi, dans les ports de France, avec une journée «ports morts» au troisième jour.

Situation contrastée dans les transports

A la SNCF, le trafic reste perturbé et la circulation sera mercredi similaire à celle de lundi et mardi, avec notamment 3 TGV Inoui et Ouigo sur 5, 1 Intercités sur 3, aucun train de nuit et 2 TER sur 5 en moyenne nationale et des difficultés en Ile-de-France.

La situation s'annonce plus compliquée pour les navetteurs empruntant la ligne Nancy-Metz-Luxembourg puisque peu de trains circulent ce mercredi. Les frontaliers pourront compter sur cinq trains pour espérer rejoindre le Luxembourg avant 10h. Dans le sens des retours, ils n'auront le choix qu'entre quatre TER. Après 18h39, cinq cars prendront le relais, et permettront de regagner la France dans la soirée.

Dans les airs, la Direction générale de l'Aviation civile (DGAC) a demandé aux compagnies aériennes d'annuler mercredi 20% de leurs vols à Paris-Orly en raison d'une grève des contrôleurs aériens.

Les annulations s'annoncent ainsi moins nombreuses que la semaine dernière, quand elles avaient touché, outre les plateformes parisiennes d'Orly et Roissy, des aéroports en région, et concerné jusqu'à 30% des mouvements d'appareils.