La jeune militante écologiste suédoise Greta Thunberg et le mouvement de jeunes Fridays for Future ont reçu lundi le prix d'«ambassadeurs de conscience» de l'ONG Amnesty International, quelques jours avant un grand rendez-vous climatique à l'ONU à New York.

Greta Thunberg «ambassadrice de conscience»

La jeune militante écologiste suédoise Greta Thunberg et le mouvement de jeunes Fridays for Future ont reçu lundi le prix d'«ambassadeurs de conscience» de l'ONG Amnesty International, quelques jours avant un grand rendez-vous climatique à l'ONU à New York.

«Les changements et les politiques nécessaires pour affronter cette crise n'existent tout simplement pas», a lancé Greta Thunberg, juchée sur un marche-pied pour atteindre le micro. «C'est pourquoi chacun d'entre nous doit avancer de tous les angles possibles pour réclamer des comptes à ceux qui sont au pouvoir et leur demander d'agir».

Elle a noté que le prix revenait aux millions de jeunes qui ont participé depuis l'an dernier aux grèves de l'école le vendredi, dans le mouvement Fridays for Future, inspiré par sa propre grève lancée en août 2018.