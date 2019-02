L'acte 12 des "gilets jaunes" se voulait être un soutien aux manifestants blessés par les forces de l'ordre depuis le premier acte du 17 novembre. Des heurts ont eu lieu un peu partout en France, y compris dans l'Est, comme à Strasbourg et Nancy.

«Gilets jaunes»: échauffourées à Strasbourg et Nancy

(AFP) - Des échauffourées ont éclaté samedi entre forces de l'ordre et «gilets jaunes» dans l'Est, notamment à Strasbourg et Nancy, et seize personnes au total ont été interpellées, a-t-on appris de sources préfectorales. A Strasbourg, aucun chiffre officiel sur la participation n'a été communiqué. Un responsable communication des «gilets jaunes» a évoqué le chiffre de 8.000 personnes à cette manifestation qui n'avait pas été déclarée.

La journée a été marquée par plusieurs échauffourées avec les forces de l'ordre qui ont procédé à trois interpellations, dont deux pour violences sur des policiers, selon la préfecture. Dès la début de la manifestation, partie peu après 12H00 du Parlement européen, la tension est brièvement monté entre des manifestants et des policiers, qui ont alors fait usage de sprays irritant pour les disperser. Selon des témoins interrogés par l'AFP, l'incident a éclaté après qu'un manifestant a été contrôlé par la police.

Le cortège a ensuite déambulé dans les rues de Strasbourg en scandant des slogans hostiles au chef de l'Etat et au gouvernement («Macron démission», «Castaner en enfer»). Plusieurs face-à-face tendus ont eu lieu dans l'après-midi dans le centre, où la plupart des commerces étaient restés ouverts. Des policiers, cibles de pétards de la part de certains manifestants, ont répliqué par des jets de grenades lacrymogène place Kléber. Des attroupements ont également eu lieu devant la gare, en début d'après-midi et peu après 17H00.

A chaque fois, les forces de l'ordre, qui ont essuyé des jets de pétards et de projectiles, ont fait usage de grenades lacrymogènes pour disperser les manifestants. La gare a été fermée «une vingtaine de minutes» mais l'incident n'a eu aucun impact sur la circulation, a indiqué à l'AFP un porte-parole de la SNCF. En fin d'après-midi, de nouvelles échauffourées ont éclaté près des Halles, où plusieurs personnes ont endommagé du mobilier urbain et lancé des projectiles sur les forces de l'ordre, qui ont répliqué avec plusieurs grenades lacrymogènes.

Cet Acte 12 vise à «rendre hommage aux +gilets jaunes+ blessés et à dénoncer les violences policières», a déclaré Abel Ouali. Jean-Jacques Pion, retraité de l'industrie de 79 ans, estime quant à lui que «Macron est la marionnette du système international libre-échangiste (...) Le mouvement des +gilets jaunes+ est de nature à casser ce système».

En Lorraine, la manifestation de Nancy, également non déclarée, a réuni environ 2.000 personnes, selon un photographe de l'AFP. Douze personnes ont été interpellées pour outrage et rébellion, selon la préfecture. Un membre des forces de l'ordre a été «très légèrement blessé», selon la même source. Plusieurs face-à-face ont opposé manifestants et forces de l'ordre qui, après avoir reçu projectiles et pétards, ont répliqué avec des gaz lacrymogènes, selon un photographe de l'AFP.

Des manifestants sont allés au contact des forces de l'ordre, a-t-il encore constaté. A Besançon, où environ 600 personnes ont manifesté, une personne a été interpellée pour outrage, selon la préfecture. Un manifestant a été blessé à la tête, selon la même source, qui précise que l'origine de la blessure n'est pas un tir de lanceur de balle de défense (LBD).