Géorgie: Un télésiège devient fou et éjecte violemment les skieurs

C'est une scène effrayante qu'ont filmée des témoins dans la station de ski de Gudauri en Géorgie: un télésiège a accéléré la cadence jusqu'à éjecter violemment les passagers à l'arrivée. Il y a plusieurs blessés.

(ChB) - Une dizaine de personnes ont été blessées ce vendredi dans un grave accident survenu sur une remontée mécanique de la station de ski de Guraudi en Géorgie. La scène a été filmée par de nombreux témoins, impuissants devant l'emballement soudain de la machine.

Surprises, les premières victimes n'ont pas pu réagir à temps et ont été éjectées de leur siège au moment de l'arrivée, tandis que les télésièges s'écrasaient les uns sur les autres formant un amas d'acier. Certains passagers ont réussi à sauter en marche avant l'arrivée, mais d'autres non: on voit notamment une personne traînée sur plusieurs mètres à grande vitesse avant d'être balancée en l'air.





Le ministère de l'Intérieur géorgien a publié une photo montrant les secours venir en aide à un blessé et a indiqué qu'une enquête était ouverte.