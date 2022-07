Georges Friden sera l'envoyé du Grand-Duché à Londres à partir de septembre. Il a représenté pendant dix ans le Luxembourg auprès de l'Union européenne.

Georges Friden représentera le Luxembourg à Londres

Georges Friden sera l'envoyé du Grand-Duché à Londres à partir de septembre. Il a représenté pendant dix ans le Luxembourg auprès de l'Union européenne.

Par Valentina Pop

L'ambassadeur du Luxembourg auprès de l'Union européenne, Georges Friden, tire sa révérence après près de dix ans passés dans la capitale européenne. Il rejoindra Londres, où il représentera le Grand-Duché à partir de septembre.

Sur le bureau de Georges Friden à Bruxelles se trouve un mini-frigo rouge marqué du logo Coca-Cola. Il s'agit d'un cadeau d'adieu de la part de son personnel, étant donné que la célèbre boisson américaine est sa préférée, dit-il.

«La pandémie a menacé la solidarité»

Parmi ses autres passions figure le club de football de Liverpool (enfant, il n'a pas apprécié les commentaires ostensiblement pro-allemands lors d'un match et a décidé de soutenir l'autre équipe, qui se trouvait être Liverpool). Il a également un faible pour l'intégration européenne et le CE. «Je suis très constant dans mes préférences», a-t-il déclaré.

«Sans une frontière ouverte, nous n'avons pas de système de santé qui fonctionne.» Georges Friden

Originaire d'un petit pays qui était en butte à la rivalité franco-allemande, M. Friden dit avoir toujours été «très sensible au fait que l'UE a réalisé une transformation étonnante, cruciale pour le destin de mon pays».

Il décrit la pandémie comme le plus grand défi de ses années à Bruxelles. «La pandémie a menacé un tas de choses, notamment de déchirer la solidarité, entre les citoyens, les entreprises, les pays - j'ai été désagréablement surpris de voir comment les réflexes nationaux sont revenus partout dans l'Union.»

«Le fait que le virus ait mis en péril des décennies d'intégration a été une énorme déception.»

Ce fut, pour lui, une «expérience effrayante» lorsque l'Allemagne et la Belgique ont fermé leurs frontières.

«Sans une frontière ouverte, nous n'avons pas de système de santé qui fonctionne : 40 % de nos travailleurs traversent les frontières chaque jour. Une solution a été trouvée pour les travailleurs essentiels après quelques mois, mais tout au long de la pandémie, le Luxembourg a vécu dans la crainte permanente de voir ses voisins fermer les frontières.»

L'Europe serait-elle donc à l'aube d'une nouvelle épreuve de ce type, cette fois en matière d'énergie ? «Je crains que nous le soyons», a-t-il déclaré, alors même qu'un accord sur des réductions volontaires de gaz a été trouvé cette semaine. «Nous sommes à un point crucial, allons-nous tirer les leçons de la pandémie et nous entraider si, par exemple, certains pays doivent couper une partie de leur industrie ?»

Friden considère que l'unité au sein de l'UE tient encore largement, mais admet que «garder tout le monde sur la même page est un défi et je soupçonne la Russie de faire des tentatives pour diviser l'UE».

Concernant le Brexit, il a déclaré : «C'était une énorme déception, tout cet investissement pour construire ensemble et ensuite devoir tout démonter».

Le retour d'une crise financière ?

«Le Brexit a amené les 27 à vraiment valoriser ce qu'ils faisaient ensemble. La Commission européenne a obtenu beaucoup de soutien pour les négociations avec Londres. La menace qui pesait sur l'intégration de l'UE n'a jamais été semblable à ce que nous avons vécu pendant la pandémie.»

S'il avait une baguette magique et pouvait mettre en œuvre une seule réforme de l'UE, ce serait une véritable politique migratoire commune. «La méfiance entre les États membres les plus touchés et ceux qui sont plus éloignés n'a pas été surmontée pendant toutes ces années.» L'expérience avec les réfugiés ukrainiens n'a pas vraiment changé cela, car ils sont considérés comme un phénomène différent et temporaire. Mais il reconnaît qu'à mesure que la guerre se prolonge, elle pourrait se transformer en un phénomène plus structurel.

En ce qui concerne l'Italie et le retour possible d'une crise financière dans la zone euro, Georges Friden est convaincu que les mesures prises pour consolider le système financier de l'Union après la dernière crise signifient que, cette fois-ci, la zone euro est mieux préparée. «Je fais partie des optimistes à ce sujet».

