Une fusillade a fait plusieurs morts et blessés mardi soir sur le Marché de Noël de Strasbourg.

International 12 4 min.

Fusillade dans le centre-ville de Strasbourg

Sophie WIESSLER Une fusillade a fait plusieurs morts et blessés mardi soir sur le Marché de Noël de Strasbourg.

(Avec AFP) - Des témoins ont indiqué à l'AFP avoir entendu plusieurs coups de feu aux alentours de 20 heures. La foule qui se pressait dans les rues les a quittées précipitamment. «On a entendu plusieurs coups de feu, trois peut-être, et on a vu plusieurs personnes courir. L'une d'elle est tombée, je ne sais pas si c'est parce qu'elle a trébuché ou parce qu'elle a été touché. Les gens du bar ont crié "ferme, ferme" et le bar a été fermé», a raconté un témoin joint par l'AFP et confiné dans son appartement.

Selon la préfecture, il y aurait quatre morts, 7 blessés graves et 4 blessés légers, peu après 22h15.

Le traditionnel marché de Noël de Strasbourg qui a connu dans le passé des menaces d'attentat, est protégé en permanence par un important dispositif de surveillance. «Fusillade dans le centre-ville de Strasbourg. Merci à tous de rester chez vous en attendant une clarification de la situation», a tweeté Alain Fontanel, premier adjoint au maire de la ville.

Fusillade ds le centre https://t.co/m5uxwOlunh Strasbourg.

Merci à tous de rester chez vous en attendant une clarification de la situation. — Alain Fontanel (@AlainFontanel) 11 décembre 2018

«Evénement en cours à Strasbourg. Restez calmes et suivez les consignes qui seront diffusées» par les comptes officiels, a également tweeté la préfecture.

La «Grande Ile», le centre historique de Strasbourg, a été entièrement bouclé par les forces des l'ordre qui ont invité les passants à se mettre à l'abri, a constaté un journaliste de l'AFP. Des militaires en arme, des policiers et des véhicules de secours ont afflué vers le lieu de la fusillade.

12 AFP

Galerie d'images Faites défiler la page vers le bas pour voir plus d'images. AFP AFP AFP AFP AFP AFP AFP AFP AFP AFP AFP AFP

Un «échange de coups de feu s'est produit dans le quartier où serait retranché l'assaillant», a-t-on appris de source policière. Le tireur a été blessé par une patrouille de soldats engagés dans l'opération Sentinelle avant de prendre la fuite, a-t-on précisé de même source.

«L'auteur des faits, fiché S, est activement recherché», a ajouté la préfecture dans un communiqué publié à 22H15, tandis qu'un hélicoptère survolait Strasbourg. Il s'agirait d'un jeune homme de 29 ans, originaire de Strasbourg.

«Vers 20h, un individu armé est rentré dans le périmètre du marché de Noël par le pont du Corbeau (l'une des voies d'accès au centre historique, ndlr) en se dirigeant vers la rue des Orfèvres», l'une de plus animées, a précisé la préfecture. Puis «l'individu a ouvert le feu, blessant plusieurs personnes», toujours selon la préfecture.

«Un point de regroupement des victimes est installé place Kléber», la principale place de la vieille ville, et une «cellule d'urgence médico-psychologique ouverte» sur une place voisine, a-t-elle ajouté.

Dans le même temps, «les personnes résidant dans le secteur de Neudorf et de la place de l'Etoile», deux quartiers voisins du centre-ville où serait retranché l'assaillant, ont été invitées à «rester confinées».

Une cellule d'information a également été activée, joignable au numéro suivant : 0811 000 667. Facebook a également mis en place son Safety Check pour signaler les personnes "en sécurité" à Strasbourg.



Le ministre de l'Intérieur sur place

Après évaluation de la situation, le parquet de Paris a ouvert une enquête pour «assassinats, tentatives d'assassinats en relation avec une entreprise terroriste et association de malfaiteurs terroriste criminelle», a-t-il précisé. Les investigations sont confiées à la sous-direction antiterroriste de la police judiciaire, la direction interrégionale de la police judiciaire de Strasbourg et à la direction générale de la sécurité intérieure (DGSI).

Dans un tweet, le ministre de l'Intérieur Christophe Castaner a dit être en train de suivre «la situation au centre de veille du ministère de l'Intérieur» avec le secrétaire d'État Laurent Nunez.

«Nos services de sécurité et secours sont mobilisés. Ne propagez pas de rumeurs et suivez les conseils des autorités», ajoute le tweet.

Emmanuel Macron a finalement demandé à son ministre de se rendre sur place.

#Strasbourg : je suis la situation au centre de veille du ministère de l’Intérieur avec @NunezLaurent.

Nos services de sécurité et secours sont mobilisés.

Ne propagez pas de rumeurs et suivez les conseils des autorités. pic.twitter.com/v9FdlFC0tN — Christophe Castaner (@CCastaner) 11 décembre 2018

Cette fusillade intervient alors que la France vit sous une menace terroriste élevée depuis la vague d'attentats jihadistes sans précédent qui a fait 246 tués depuis 2015. La France a été frappée deux fois cette année au cours d'attaques qui ont fait cinq morts.

Le dernier a succombé à une attaque au couteau menée par Khamzat Azimov, assaillant de 20 ans abattu par la police, dans le quartier touristique de l'Opéra, à Paris le 12 mai 2018. La précédente attaque s'était produite le 23 mars à Carcassonne et à Trèbes (Aude): dans son périple meurtrier, Radouane Lakdim, un délinquant radicalisé de 25 ans, avait volé une voiture à Carcassonne dont il avait abattu le passager et blessé le conducteur par balles.

Il avait ensuite tiré sur des policiers devant leur caserne avant d'entrer dans un supermarché à Trèbes où il avait tué un boucher, un client ainsi que le lieutenant-colonel de gendarmerie Arnaud Beltrame qui s'était offert comme otage à la place d'une femme.

Les politiques luxembourgeoises réagissent sur Twitter

Le Premier ministre, Xavier Bettel, a exprimé son soutien à la France sur Twitter mardi soir. "Je confirme notre solidarité et notre amitié", tout en soulignant son émotion, le "choc" face à cet acte.

Toutes nos pensées ce soir sont avec les victimes de la fusillade de Strasbourg et avec leurs proches. Je suis choqué, je condamne cet acte et je confirme notre solidarité et notre amitié avec la France et avec Strasbourg, ville qui est symbole des valeurs européennes. — Xavier Bettel (@Xavier_Bettel) 11 décembre 2018

Jean-Claude Juncker, président de la Commission européenne, a également tenu à s'exprimer sur le réseau social. "La Commission se tient aux côtés de la France", a-t-il tweeté, "condamnant avec une grande fermeté" cette fusillade.

Mes pensées sont avec les victimes de la fusillade de Strasbourg que je condamne avec grande fermeté. Strasbourg est par excellence une ville symbole de la paix & de la démocratie européennes. Des valeurs que nous défendrons toujours. La Commission se tient aux côtés de la France — Jean-Claude Juncker (@JunckerEU) 11 décembre 2018

Corinne Cahen a également partagé ses pensées avec ses "amis strasbourgeois", soulignant sa volonté de "vivre en paix".

Toutes mes pensées vers mes amis strasbourgeois. Quelle horreur! #nousvoulonsvivreenpaix — Corinne Cahen (@CorinneCahen) 11 décembre 2018





Suivez-nous sur Facebook, Twitter et abonnez-vous à notre newsletter de 17h.