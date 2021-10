L’accord qualifié de «vert et solidaire» doit remettre le pays sur les rails après les chocs encaissés à l'occasion de la pandémie covid.

Fumée blanche pour le budget belge

MAX HELLEFF (Bruxelles)

De notre correspondant MAX HELLEFF (Bruxelles) - La Belgique a bouclé son budget 2022 dans un dernier rush de négociations qui, conformément à la tradition, s’est terminé... au milieu de la nuit. L’issue des discussions était très attendue, principalement pour deux raisons. D'abord, parce qu’elle devait dire si oui ou non la coalition du Premier ministre Alexander De Croo était capable de trouver un compromis en son sein (après des semaines de tiraillements entre partis gouvernementaux). Ensuite, parce qu’il était temps de répondre à la question : «orthodoxie budgétaire ou investissements audacieux ?».

Aux yeux d'Alexander De Croo, l’accord trouvé se veut «vert et solidaire». «Il faut relancer notre économie mais aussi se lancer dans une trajectoire pour assainir nos finances publiques», scande le chef du gouvernement. «On a décidé de faire un effort considérable de 2,4 milliards d’euros. Soit davantage que ce que demande l’Europe.»

Côté chiffres, le budget fait mention d’investissements à la hauteur d’un milliard d’euros pour la période 2022-2024. L’effort combiné sera de 2,4 milliards d’euros et le solde s’améliorera (de -5,4 à -3,1% du PIB).

L'humain a causé la crise climatique; c'est à lui de trouver des solutions.



Nos émissions doivent diminuer.



C'est de loin le devoir le plus essentiel de notre génération. pic.twitter.com/OIABRkCulc — Alexander De Croo (@alexanderdecroo) October 12, 2021

Concrètement, une série de mesures sont avancées. Pointons un accroissement de la mobilité du marché du travail entre les régions (Bruxelles, Flandre, Wallonie) de manière à répondre au mieux aux besoins de main-d’œuvre. La pénurie souvent soulignée en Flandre dans certains métiers impacte désormais la région liégeoise où les bras manquent pour reconstruire les sites ravagés par les inondations de la mi-juillet. Pour ces jobs, l’allocation de chômage pourra être cumulée avec les premiers salaires.

La coalition Vivaldi veut se montrer davantage à l’écoute du bien-être de la population. Des mesures aideront à améliorer l’équilibre entre vie professionnelle et vie privée. A terme, il pourrait être possible par exemple de prester une semaine de travail de 38 heures en quatre jours au lieu de cinq. Cet assouplissement des horaires demandé par les libéraux s’adresse notamment aux personnes en coparentalité. Le gouvernement ira de sa poche pour aider les personnes les plus vulnérables face à la montée du coût des énergies.

Plus de taxes sur le tabac

Côté investissements «verts», on note l’injection de 250 millions d'euros dans le rail. La biodiversité sera soutenue dans le cadre des propriétés fédérales et dans une mobilité durable. Enfin, il faut souligner la fin de la «cotisation spéciale de sécurité sociale». Elle datait de 1994, grevait à la marge les salaires, et avait été imposée à tous les travailleurs par le gouvernement Dehaene au motif qu’il fallait équilibrer les comptes du pays pour entrer dans l’euro. Un dinosaure taxatoire…

Pour financer ces dépenses, une nouvelle taxe sera d’application sur les voyages courts en avion (500 km maximum). Les accises sur le tabac et le diesel professionnel augmentent. Des économies seront faites, notamment dans la fonction publique. La lutte contre la fraude fiscale sera dopée. Des sanctions seront prévues pour les chômeurs de longue durée qui renâclent à revenir au travail. Le budget sera ainsi à l'équilibre, selon le gouvernement.

L’opposition tacle comme il se doit les futures mesures. La N-VA de Bart De Wever a quitté l’hémicycle de la Chambre avec fracas en signe de protestation lors de la présentation du budget à la presse. Les nationalistes le jugent trop peu économe. Le Premier ministre De Croo ne s’est pas laissé démonter, affirmant : «Il y a un an, notre pays était à la veille de la deuxième vague. Grâce à la vaccination, le plus dur est derrière nous…»

