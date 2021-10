Les sociaux-démocrates, arrivés en tête aux élections allemandes, les verts et les libéraux ont annoncé vendredi être parvenus à un accord préliminaire en vue de former un gouvernement.

Législatives en Allemagne

Fumée blanche autour d'une coalition à Berlin

(Jmh avec AFP et dpa) - «Nous avons effectivement réussi à nous mettre d'accord sur un document. C'est un très bon résultat, cela montre clairement qu'un gouvernement peut être formé en Allemagne», a salué le social-démocrate Olaf Scholz, probable futur chancelier, lors d'une déclaration à la presse avec les dirigeants des partis écologiste et libéral.

L'Allemagne entre dans une période d'incertitude De difficiles tractations s'annoncent à Berlin pour former le prochain gouvernement. Les législatives ouvrant l'après-Merkel ont vu les sociaux-démocrates l'emporter d'une courte tête, mais les conservateurs revendiquent la chancellerie.

Les verts doivent discuter des résultats des entretiens exploratoires lors d'un congrès du parti, qui pourrait se réunir ce week-end. Le parti libéral FDP veut lui aussi soumettre les résultats des entretiens exploratoires à sa base. Si cet accord constitue une étape importante sur la voie d'un gouvernement commun, l'échec n'est pas exclu, même dans cette phase.

Le SPD avait remporté les élections fédérales du 26 septembre avec 25,7 %, juste devant la CDU et la CSU (24,1 %). Scholz avait alors annoncé qu'il voulait explorer les possibilités de la première coalition de feux de circulation au niveau fédéral. Après l'élection, les verts et le FDP ont été considérés comme les faiseurs de roi. Ils auraient pu former une coalition avec le SPD ou une alliance avec la CDU et la CSU. Dans un premier temps, ils n'ont exclu aucune des deux options, mais après plusieurs séries de discussions, ils ont décidé d'explorer d'abord les options de manière plus intensive avec les sociaux-démocrates.

A noter que l'annonce d'une avancée concrète entre les trois partis intervient au lendemain de la révision à la baisse des prévisions de croissance pour 2021 de la première économie de l'UE. Les craintes de voir une crise politique s'ajouter aux difficultés économiques liées directement à la pénurie de matériaux semblent donc s'éloigner.