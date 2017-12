(AFP) - Le car scolaire a été coupé en deux dans le choc extrêmement violent: quatre enfants sont morts et une vingtaine de personnes ont été grièvement blessées jeudi dans la collision de leur autocar avec un train régional à un passage à niveau à Millas (Pyrénées-Orientales).



«Le processus d'identification a commencé et il est extrêmement difficile», a déclaré jeudi soir le Premier ministre Edouard Philippe peu après son arrivée à Millas, une petite commune rurale de 4.000 habitants.

Vingt-quatre personnes ont été impliquées dans cet accident, dont une vingtaine d'enfants âgés de 13 à 17 ans: «quatre décès ont été constatés, onze personnes sont en situation d'urgence absolue et 9 en urgence relative», a ajouté le chef du gouvernement.

L'accident s'est produit à 16H10 au passage à niveau No25 sur l'axe Perpignan-Villefranche de Conflent, situé à Millas.

"Une vision d'horreur"

«Le car a vraiment été coupé en deux par le train qui passait», a déclaré le maire de la commune voisine Saint-Féliu-d'Amont, Robert Olive. Il a parlé d'une «vision d'horreur» en évoquant, sur France Bleu Roussillon, la carcasse du car blanc coupé en deux «au croisement de la voie ferrée, à un passage à niveau très dégagé».

«Le (car) a été très gravement percuté, il est très gravement accidenté», a déclaré sur place à l'AFP le procureur de la République de Perpignan Jean-Jacques Fagny. Une enquête a été ouverte sous son autorité pour «homicides involontaires».

De source proche de l'enquête, on indique que des témoins ont déjà été entendus et d'autres le seront. Des prélèvements seront effectués pour vérifier l'alcoolémie et la toxicologie de la conductrice du car de ramassage scolaire ainsi que du chauffeur du TER.

«Le choc a été violent», a déclaré le préfet des Pyrénées-Orientales Philippe Vignes, précisant que les enfants étaient scolarisés au collège Christian-Bourquin à Millas.

"Pas de problème mécanique au passage à niveau"

La SNCF a indiqué que «selon des témoins, le passage à niveau a fonctionné normalement, mais il faut évidemment que cela soit confirmé par l'enquête».

Il s'agit d'un passage à niveau «classique» doté d'une signalisation automatique et de deux barrières, a précisé la SNCF selon laquelle le passage à niveau «n'était pas considéré comme particulièrement dangereux».

De source proche de l'enquête, on précise qu'«il n'y a aucun élément déterminant à ce stade de l'enquête». «A l'heure où je vous parle, il semblerait qu'il n'y ait pas eu de problème mécanique sur ce passage à niveau», a déclaré à France Info Carole Delga, présidente de la région Occitanie, peu avant d'arriver à Millas.

«Les différentes enquêtes permettront de déterminer les circonstances exactes de cet accident», indique dans un communiqué l'entreprise des autocars Faur, propriétaire du car et employeur de sa conductrice de 48 ans, qui exprime aux victimes et à leurs familles «l'expression de sa totale compassion et de sa solidarité».