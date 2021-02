Les équipes médicales sont attendues dans des hôpitaux précis, et pour une mission temporaire de quinze jours.

France et Luxembourg envoient des médecins au Portugal

(pj avec AFP) - Le Portugal va accueillir la semaine prochaine deux équipes de soignants envoyées en renfort par la France et le Luxembourg pour aider deux hôpitaux débordés par l'afflux de patients souffrant du covid-19. Ainsi, un médecin et trois infirmiers français travailleront à l'hôpital d'Almada, dans la banlieue sud de Lisbonne, et l'équipe luxembourgeoise, composée de deux médecins et deux infirmiers, va renforcer les équipes de l'hôpital d'Evora (sud-est). L'arrivée des deux équipes en renfort pour deux semaines reste programmée autour du 15 février.

Pour l'équipe luxembourgeoise, il s'agira de soignants parlant portugais.

La situation actuelle



> 778.369 cas dépistés positifs au Portugal au total

> 14.885 décès en lien avec l'infection depuis le début de la crise

> En moyenne sur les sept derniers jours, 4.849 nouvelles contaminations covid quotidiennes.

Cette solidarité sanitaire s'impose alors que le Portugal est devenu en janvier le pays au monde le plus durement frappé par l'épidémie de coronavirus, en rapport avec sa population d'environ 10 millions d'habitants. L'explosion de nouveaux cas a provoqué une saturation de nombreux hôpitaux, surtout dans la région de Lisbonne.

Le Portugal avait déjà accepté l'aide de l'Allemagne, qui a envoyé une équipe de 26 médecins et infirmiers militaires, affectés à une unité de soins intensifs dotée de huit lits dans un hôpital privé à Lisbonne. Le Portugal a également reçu des offres de l'Autriche et de la région espagnole de Galice, qui ont proposé d'accueillir des patients pour soulager les hôpitaux du pays, mais l'envoi de malades à l'étranger reste une solution de dernier recours.