Formulaire de rigueur pour séjourner en Belgique

Patrick JACQUEMOT A compter du 1er août, tout voyageur souhaitant rester plus de 48 heures sur le sol belge devra remplir un formulaire d'identification. Un traçage lié à la reprise de l'épidémie covid dans le pays.

(pj) Ouf, la Belgique ne fermera pas sa frontière. Mais le royaume a décidé de se montrer toutefois plus restrictif avec celles et ceux qui veulent séjourner sur son territoire, à compter de ce 1er août. Ainsi dès samedi, les conditions d'entrée et de retour sur le sol belge feront état d'un document de voyage obligatoire. Tout entrant en Belgique après un séjour à l'étranger ou qui désire y séjourner pendant plus de deux jours devra donc remplir un formulaire d'identification.

La mesure entrera en vigueur dans le cadre de nouvelles restrictions mises en place dans le pays qui, en 24 heures, a enregistré 671 nouvelles infections au covid-19.

Ce document devra être validé deux jours avant l'arrivée du bénéficiaire, et a été rendu obligatoire pour diverses catégories de voyageurs :

les personnes arrivant en Belgique par avion ou bateau

toutes les autres personnes se rendant en Belgique à l'exception de celles, donc, qui y resteront moins de 48 heures ou juste de passage. Ou alors si le séjour en dehors des frontières a duré moins de quarante-huit heures (donc les 47.000 navetteurs quotidiens qui se rendent au Luxembourg par exemple).

