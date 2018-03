Du Front au Rassemblement national: le parti dirigé par Marine Le Pen change de nom mais «garde le même cap» avec un discours toujours aussi musclé sur l'immigration, estime la presse de lundi.

FN : «le Front change, le fond reste le même»

Du Front au Rassemblement national: le parti dirigé par Marine Le Pen change de nom mais «garde le même cap» avec un discours toujours aussi musclé sur l'immigration, estime la presse de lundi.

(AFP) - Dans Le Figaro, Guillaume Tabard juge le choix du nouveau nom «habile» car avec le Rassemblement national, Marine Le Pen «conjugue tradition et +refondation+» même si «la finaliste de la dernière présidentielle a peiné à préciser le contenu de cette nouvelle appellation».

«Exit, donc, le Front et sa connotation martiale pour un parti qui souhaite parachever sa +dédiabolisation+», décrypte Valérie Hacot dans Le Parisien. «Pour le reste, en revanche - et le discours de la présidente, très en verve hier sur l'immigration, en atteste - le Front disparaît, mais le fond reste.»

Car pour Laurent Joffrin de Libération, «de quoi ce changement de nom est-il le nom ? De la continuité. L'ex-FN est surtout le sujet non d'un rassemblement mais d'un essoufflement national, révélé à la présidentielle et confirmé depuis».

Le RNP de Déat

«Le navire a changé de nom, mais il garde le même cap», résume Patrice Chabanet dans Le Journal de la Haute-Marne.

«Changer de nom, c'est la tentation facile de travailler uniquement la surface», renchérit Yann Marec du Midi libre.

Bruno Dive rappelle dans Sud-Ouest que «le +Rassemblement national+ évoque fâcheusement le +Rassemblement national populaire+ de Marcel Déat, aux pires heures de la collaboration. On se gardera d'accuser Marine Le Pen et son équipe d'une quelconque nostalgie ; on regrettera seulement leur manque de culture historique...»

L'objectif, rappelé par les commentateurs est «de mettre en route une machine électorale susceptible de ne plus caler au deuxième tour, comme le FN en avait pris l'habitude», écrit Jean-Louis Hervois dans La Charente libre.

Selon Patrick Apel-Muller de L'Humanité, «certes, Marine Le Pen a perdu du crédit. Mais elle juge avec les siens que la brutalité du capitalisme mondialisé, le libéralisme autoritaire d'Emmanuel Macron et l'affaiblissement d'une gauche combative et rassemblée lui donneront la possibilité de surfer sur la vague brune qui a déjà maculé l'Italie, l'Autriche, la Hongrie... Voilà pourquoi elle modère son discours anti-européen».

Suivez-nous sur Facebook, Twitter et abonnez-vous à notre newsletter de 17h.