(AFP) - L'individu de 18 ans accusé d'avoir tué deux personnes et blessé huit autres en Finlande vendredi, est un demandeur d'asile marocain. Il voulait s'en prendre à des femmes, a annoncé samedi la police.

«Nous pensons que l'assaillant ciblait en particulier les femmes, mais des hommes ont été blessés après avoir tenté de défendre ces femmes», a déclaré la commissaire Christa Granroth, du Bureau national des enquêtes en Finlande, lors d'une conférence de presse.

Deux femmes finlandaises ont été tuées dans l'attaque survenue à Turku (sud-ouest), considérée comme terroriste par les autorités finlandaises. Huit autres personnes ont été blessées, parmi lesquelles les autorités ont comptabilisé six femmes et deux hommes.

«Un homme a été blessé en essayant d'aider une victime et un autre a tenté d'arrêter l'assaillant», a indiqué la commissaire.

Les autorités ont également précisé que parmi les huit blessés, il y avait un Italien, un Britannique et un Suédois (et non pas deux comme elles l'avaient annoncé plus tôt dans la journée).

La police a arrêté le suspect quelques minutes après l'attaque, le blessant par balles à la jambe. Il a été identifié comme un ressortissant marocain de 18 ans, demandeur d'asile, arrivé en Finlande en 2016.

