Fin des tests covid pour certains voyageurs en France

A partir du mercredi 9 juin, certains voyageurs présentant un schéma vaccinal complet pourront se rendre dans l'Hexagone sans avoir à justifier leur état de santé. Une mesure qui ne s'applique pas aux personnes en provenance du Royaume-Uni et des Etats-Unis.

(AFP) - Au vu de la situation sanitaire en Europe et sur son territoire, la France a décidé de revoir les restrictions sanitaires pour les voyageurs. A partir du mercredi 9 juin, les Européens vaccinés contre le covid pourront se rendre sur son territoire sans avoir à présenter de test négatif, qu'il soit PCR ou antigénique. Une mesure qui concerne également d'autres ressortissants étrangers, venus d'Australie, de Corée du Sud, d'Israël, du Japon, du Liban, de Nouvelle-Zélande et de Singapour.

Le flou reste de mise autour du certificat covid Si Xavier Bettel a annoncé que le Luxembourg devrait être doté, d'ici à la mi-juin, d'une application spécifique permettant de connaître la situation de tout un chacun par rapport au virus, de nombreuses questions restent encore ouvertes. Elles devront être tranchées mercredi.

Pour les personnes en provenance de ces pays et qui n'auraient pas été vaccinées, un test PCR ou antigénique de moins de 72h reste obligatoire. La même consigne s'applique à tous les voyageurs, vaccinés ou non, en provenance du Royaume-Uni et des Etats-Unis. Lesquels devront également observer une quarantaine de sept jours à leur arrivée sur le territoire français.

En revanche, la France observe toujours un protocole strict en ce qui concerne les personnes venues d'Afrique du Sud, d'Argentine, de Bahreïn, du Bangladesh, de Bolivie, du Brésil, du Chili, de Colombie, du Costa Rica, d'Inde, du Népal, du Pakistan, du Sri Lanka, du Suriname, de Turquie, et d'Uruguay. Celles-ci ne peuvent entrer sur le territoire français qu'en cas de «motif impérieux», soit pour porter assistance à un proche, pour le travail ou des raisons de santé. Vaccinés ou pas, ces voyageurs doivent présenter un test PCR ou antigénique négatif, et respecter une quarantaine de 7 à 10 jours.

A noter que les autorités françaises considèrent comme vaccinées les personnes ayant reçu leur deuxième dose quatorze jours avant la date du voyage. Pour la dose unique de Johnson & Johnson, le délai passe à quatre semaines.