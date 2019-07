Les feux de forêt qui frappent depuis samedi le centre du Portugal, étaient «maîtrisés à 90%» lundi matin, selon la Protection civile qui s'attend cependant à une nouvelle «journée difficile».

Feux de forêt «maîtrisés à 90%» au Portugal

(AFP) – «Malgré un effort très important pendant la nuit (...) un périmètre de 10% (de la zone brûlée) est encore actif», notamment dans des «zones difficiles d'accès», a précisé le commandant Pedro Nunes, porte-parole des services de la protection civile, lors d'une conférence de presse.



Le commandant prévoit aussi une «journée difficile» en raison de températures toujours élevées et de fortes bourrasques prévues surtout dans l'après-midi. «Le vent a été le grand moteur de cet incendie», a-t-il souligné. Les feux de forêt, attisés par des vents violents, s'étaient déclarés samedi après-midi sur trois fronts dans des zones reculées de la région de Castelo Branco, à 200 km au nord de Lisbonne. Le feu avait tué une centaine de personnes en 2017 dans cette région montagneuse.

Plusieurs maisons ont été détruites dimanche. Les habitants des villages touchés tentant de protéger leurs biens avec des seaux d'eau et des tuyaux d'arrosage, selon les images retransmises par les chaînes de télévision.



Une femme appelle les pompiers à l'aide dans le village de Casas da Ribeira. Photo: AFP

Alors que la vingtaine d'avions et hélicoptères bombardiers d'eau rejoignaient leur base à la nuit tombée, la protection civile mobilisait à 21 h (20 h GMT) plus de 1.700 pompiers et 500 véhicules contre les incendies, soit 1.000 hommes de plus que samedi soir.



A la demande du Portugal, les satellites du programme Copernicus de l'Union européenne «produisent des cartes satellitaires des feux de forêt qui affectent la région de Castelo Branco», a annoncé sur Twitter le commissaire européen chargé de la gestion des crises, Christos Stylianides:

A pedido de #Portugal 🇵🇹 estamos a produzir mapas satélite via @CopernicusEMS para os incêndios florestais que afectam a região de Castelo Branco.



Estamos a acompanhar de perto a situação. A UE 🇪🇺 está pronta para fornecer mais ajuda.#rescEU #EUProtects — Christos Stylianides (@StylianidesEU) 21 juillet 2019

Les incendies ont fait 30 blessés dans cette région, selon un bilan du ministère de l'Intérieur. Un civil grièvement brûlé a été évacué en hélicoptère vers Lisbonne, à 200 km au sud. Une grande partie du dispositif contre les incendies d'une ampleur rarement atteinte - 840 pompiers, 250 véhicules - était à l’œuvre sur un incendie qui a démarré près de la commune de Vila de Rei et a parcouru 25 kilomètres en ligne droite depuis son point d'origine. Dans la nuit de samedi à dimanche, plusieurs hameaux avaient été évacués par précaution. -