Feu vert de l'Europe pour le vaccin Moderna

L'Agence européenne des médicaments (EMA) a donné mercredi son accord pour la commercialisation du sérum développé par le laboratoire américain contre le coronavirus.

(ASdN avec AFP) - Et de deux. Après le vaccin Pfizer en décembre, l’Agence européenne des médicaments (AEM) a donné mercredi son accord pour l’utilisation du vaccin Moderna contre le covid-19. Et ce, afin de «prévenir la maladie chez les personnes âgées de plus de 18 ans», précise le communiqué de l'autorité.

Le Luxembourg ne marchande pas l'achat de vaccins Le pays entend rester lié à la commande de doses anti-covid passée par la Commission européenne, sans signer d'autres contrats d'approvisionnement avec l'un ou l'autre des laboratoires pharmaceutiques.

La formule du laboratoire américain avait déjà été autorisée dès le 18 décembre par l’Agence américaine des médicaments (FDA). Elle présente l’avantage de pouvoir être conservée à −20 °C, contre −70 °C pour celle de Pfizer-BioNTech, seul vaccin contre le covid-19 jusqu'alors autorisé en Europe.

Selon leurs laboratoires, les deux vaccins présentent des taux d’efficacité similaires. A savoir, 95% et 94,1% respectivement pour Pfizer-BioNTech et Moderna. Avec un coût de 14,68 euros par unité, le sérum développé par le laboratoire américain reste néanmoins le plus cher.





