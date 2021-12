La mesure, qui n'est pas obligatoire, entend freiner les contaminations et protéger les enfants souffrant de comorbidités.

Feu vert à la vaccination des enfants à risque en Belgique

De notre correspondant Max HELLEFF (Bruxelles) - Ce lundi, les ministres de la Santé belges se sont prononcés en faveur de la vaccination des 5-11 ans. Cette vaccination, qui n'est pas obligatoire, se fera à l'aide du vaccin Pfizer-BioNTech. Cette décision a été prise en accord avec les autorités scientifiques.



Ce weekend ainsi, le comité consultatif de bioéthique a rendu un avis favorable à la vaccination dans la tranche d'âge concernée. Les enfants âgés de 5 à 11 ans qui présentent des comorbidités doivent pouvoir être vaccinés «sans attendre», a-t-il indiqué dans un avis préliminaire, car ils présentent «un surrisque important» d'hospitalisation s'ils contractent le Covid-19.

Il a par ailleurs considéré comme «éthiquement acceptable» que les autorités gouvernementales mettent un vaccin sûr à la disposition des enfants «à la condition que les familles soient informées de façon transparente de l'état des connaissances à ce sujet et qu'elles puissent se décider en toute autonomie».

Enfin, le comité consultatif de bioéthique a insisté sur le fait qu'aucune différence ne doit être faite entre les enfants vaccinés et non vaccinés (pas de Covid Safe Ticket, par exemple). Cette position est également celle du ministre fédéral de la Santé, le socialiste flamand Frank Vandenbroucke.

Le 25 novembre dernier, l'agence européenne des médicaments (EMA) avait validé de son côté le vaccin de BioNTech-Pfizer contre le covid pour les enfants de 5 à 11 ans.

A l'occasion d'un comité de concertation qui s'est tenu en début de ce mois, Frank Vandenbroucke avait annoncé qu'une première livraison de 336.000 doses de vaccins pour les moins de 12 ans était attendue en Belgique en 2021 encore. Il avait clairement mis son poids dans la balance pour aller vers la décision actée aujourd'hui par l'ensemble des ministres de la Santé.

Autorisée depuis le 14 décembre au Luxembourg, la vaccination des enfants belges n'interviendra pas avant le mois de janvier. À Bruxelles toutefois, un centre pilote pour leur vaccination sera ouvert dès la fin de cette semaine.

Sur les ondes de la chaîne publique RTBF, la pédiatre infectiologue Olga Chatzis a expliqué lundi que «le premier avantage est que le vaccin est efficace. Pour l'enfant, cela va le protéger contre la maladie. En médecine, on préfère toujours prévenir que guérir. Par contre, les enfants transmettent fortement et cela induit de nombreuses fermetures de classes, de mises en quarantaine et donc un impact sur leurs vies».

La pédiatre n'en fait pas un mystère : «un des espoirs en vaccinant les enfants, c'est de diminuer les transmissions du virus vers les adultes et les personnes à risque». Cette vaccination passe, a-t-elle encore expliqué, par un contrat de confiance avec les parents et les enfants.

La vaccination des jeunes enfants n'a pas fini de faire polémique en Belgique. Un récent sondage a montré une importante fracture dans la population à ce sujet : si cette stratégie emporte de peu l'assentiment de la Flandre (57% des sondés sont en sa faveur), elle divise côté francophone, les pour et les contre étant presque à égalité.

Dimanche, une nouvelle manifestation a été organisée dans les rues de Bruxelles pour dénoncer de nouveau certaines mesures sanitaires et l'entrave faite aux libertés individuelles au nom de la lutte contre le covid. Au terme d'une bataille de chiffres entre les organisateurs et la police, il semble que la marche qui se voulait pacifique ait rassemblé quelque 15.000 personnes. Elle s'est terminée par des affrontements entre policiers et casseurs.

