Au moins une personne a été tuée et une quarantaine d'autres blessées lundi après-midi quand un camion-citerne a explosé sur le périphérique de Bologne, dans le nord de l'Italie, provoquant une énorme gerbe de feu et un violent incendie, ont rapporté les pompiers.

Explosion d'un camion à Bologne: un mort et plus de 60 blessés

(AFP) - Nombre de personnes ont été touchées par des débris ou par des vitres ayant volé en éclats dans le voisinage. L'explosion s'est produite à hauteur du quartier de Borgo Panigale, près de l'aéroport.

Selon les images d'une caméra de surveillance du trafic, diffusées par la police, le camion-citerne a percuté par l'arrière un autre camion à l'arrêt: le choc a provoqué une petite explosion et un incendie, qui a dans un second temps provoqué l'énorme explosion.

Le bilan, selon la préfecture, est d'au moins un mort et 68 blessés, dont la plupart souffrent de brûlures. Des policiers et pompiers intervenus sur le premier incendie figurent parmi les victimes les plus graves.

Des images diffusées par les pompiers montraient une grosse colonne de fumée noire s'élevant au-dessus de la carcasse du camion et de voitures en flammes sur un parking de concessionnaire jouxtant l'autoroute. D'autres images diffusées par la police montrent qu'une partie de la chaussée s'est effondrée. Vers 16H00 (14H00 GMT), un porte-parole des pompiers a expliqué à l'AFP que le feu était éteint.