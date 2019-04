Plus d'un millier d'experts du patrimoine mettent en garde Emmanuel Macron pour la restauration de la cathédrale et appellent à ne pas s'affranchir des règles de protection du patrimoine.

Éviter la «précipitation» pour Notre-Dame

Plus d'un millier d'experts du patrimoine mettent en garde Emmanuel Macron pour la restauration de la cathédrale et appellent à ne pas s'affranchir des règles de protection du patrimoine.

AFP - «N'effaçons pas la complexité de la pensée qui doit entourer ce chantier derrière un affichage d'efficacité», interpellent 1.170 conservateurs, architectes et professeurs français et étrangers dans une tribune publiée sur le site du Figaro.

Mis en ligne dimanche, ce texte vient à l'encontre de la promesse d'Emmanuel Macron appelant à reconstruire d'ici cinq ans le joyau de l'art gothique en partie détruit par un incendie il y a deux semaines.

Notre-Dame de Paris victime des flammes Le 15 avril 2019 au soir, un incendie s'est déclenché au coeur du monument le plus visité de France, détruisant une partie de la cathédrale.

«Prenons le temps de trouver le bon chemin et alors, oui, fixons un délai ambitieux pour une restauration exemplaire», plaident-ils. Les signataires, parmi lesquels le conservateur des monuments nationaux, Laurent Alberti, critiquent le choix du gouvernement de passer pour ce chantier par un projet de loi autorisant des dérogations aux normes de protection patrimoniale.

Les «choix» pour la restauration du monument doivent se faire «en ayant une approche scrupuleuse, réfléchie, de la déontologie» ajoutent-ils dans cette tribune, intitulée «Monsieur le Président, ne dessaisissez pas les experts du patrimoine!».

Plusieurs voix dans le monde de la culture, dont l'animateur Stéphane Bern et l'ancien ministre de la Culture Jack Lang, ont également exprimé leur préoccupation à l'encontre de ces dérogations.

Le ministère de la Culture a pour sa part assuré qu'il ne s'agissait «nullement de déroger aux principes fondamentaux de la protection du patrimoine». Les règles, pour les dérogations, «sont très étroitement délimitées» et l'exposé des motifs de la loi «vise spécifiquement la législation applicable aux abords des monuments, et non les monuments eux-mêmes», assure-t-il.

Suivez-nous sur Facebook, Twitter et abonnez-vous à notre newsletter de 17h.