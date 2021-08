Les rotations de C-130 se multiplient pour évacuer les travailleurs belges et leurs aides afghans avant la date butoir du 31 août.

Evacuation d'Afghanistan

La Belgique augmente la cadence à Kaboul

De notre correspondant MAX HELLEFF (Bruxelles) - Ces derniers jours, la presse belge a abondamment cité des témoignages d’Afghans implorant d’être évacués. L’histoire est souvent la même : pendant des années, ils ont travaillé pour les Occidentaux et craignent les représailles des talibans à l’heure du retrait américain. Massés autour de l’aéroport de Kaboul ou bloqués en maints endroits du pays, leur salut dépend d’un hypothétique vol d’évacuation.

Officiellement, la Belgique entend répondre à leur appel. Les différents ministres qui ont en charge le dossier afghan se sont engagés ces derniers jours à assurer les rotations de C-130 «aussi longtemps que nécessaire et possible» pour évacuer les Belges – les travailleurs humanitaires, les diplomates…- mais aussi les «locaux» qui les ont aidés.

Lundi, trois vols effectués par des C-130 belges ont atterri à Islamabad en provenance de Kaboul avec à bord 318 personnes. En tout, quelque 700 personnes ont été évacuées par la Belgique en moins d'une semaine. Dans les jours qui viennent, davantage de vols devraient être organisés entre Kaboul et Islamabad. Il est aussi question de déployer davantage de militaires belges en Afghanistan, potentiellement pour sécuriser les transferts de personnes vers le site de l'aéroport de Kaboul.

«Nous avons actuellement une centaine de militaires sur place », a détaillé la ministre de la Défense Ludivine Dedonder lors de l’émission «Terzake» de la chaîne publique flamande VRT. Cent autres devraient les rejoindre sur les aéroports de Kaboul et d’Islamabad.

«Nous utilisons les avions qui partent de la Belgique vers Islamabad pour renforcer nos troupes au sol. Nous nous préparons et nous prenons en compte toutes les options possibles, avec nos pays partenaires.»

«Renforcer le personnel, c'est aussi permettre les vols. C'est dans ce contexte que nous le faisons. Si la situation devait changer de quelque manière que ce soit, nous devons être au sol prêts à agir», commente encore la socialiste francophone. Pour l’instant toutefois, les autorités belges demandent «toujours aux gens de venir eux-mêmes à l'aéroport de Kaboul».

On apprend aussi que les avions belges ont transporté des ressortissants d’autres pays occidentaux (Danemark, Pays-Bas,…). La réciproque est également vraie. Mais pas encore de citoyens luxembourgeois... Quant à la coopération avec les Américains qui s’était avérée difficile au début des évacuations, elle «se passe très bien» désormais.

Enfin, la ministre Dedonder refuse d’évoquer une collaboration avec les talibans qui permettrait la sécurisation des transferts de personnes vers l’aéroport de Kaboul.

Le temps presse. Les troupes américaines se retireront le 31 août de l'aéroport de Kaboul et les talibans ont clairement fait savoir qu’aucun délai supplémentaire ne sera accordé pour les évacuations. La Belgique, comme les autres Etats impliqués dans le dossier afghan, n’a donc d’autre choix que d'essayer d’augmenter la cadence des rotations en attendant que les discussions engagées entre l’Allemagne, la Turquie et les Etats-Unis n’aboutissent éventuellement à un report de la date butoir.

«Mais il n’est pas question pour la Belgique de rester plus longtemps que les Américains», indique d'ores et déjà la Défense. Cependant, la Belgique assure qu’elle n’abandonnera pas ceux qui l’ont aidée sur place, notamment les «fixeurs» (informateurs) de la Défense et le personnel des associations de droits de l’homme. 220 places sont d’ores et déjà réservées par la Croix-Rouge pour les Afghans qui voudront déposer une demande d’asile auprès des autorités belges.

