Rien que sur le premier semestre 2021, les pertes économiques pour les événements climatiques, secousses sismiques et autres désordres humains (accidents industriels) se chiffrent à 65 milliards d'euros au niveau mondial.

Le coût des catastrophes ralentit, quoique

(pj avec AFP) - Le réassureur suisse Swiss Re tient un sinistre décompte : celui de la facture de chaque événement naturel ou accidentel qui vient causer des dégâts ici ou là sur la planète. Et dans son dernier rapport semestriel, ces experts indiquent qu'en comparaison aux six premiers mois de 2020, le coût de ces péripéties est en baisse de 33%. Mais le Luxembourg est bien placé pour savoir que d'un jour à l'autre, tout peut basculer dans l'autre sens. Les inondations des 14-15 juillet sont venues le démontrer.

Pour cet événement climatique, la facture devrait approcher les 170 millions d'euros. Les assureurs luxembourgeois estimant à 120 millions les dédommagements à prévoir et l'Etat à 50 millions les aides à octroyer, dans l'immédiat et à moyen terme. A l'échelle des pays européens impactés par cet épisode pluvieux (Allemagne, Belgique, Pays-Bas et Tchéquie), l'estimation des dommages approcherait les 3,8 milliards d'euros...

Mais de janvier à juin, à l'échelle du globe, ce sont 65 milliards d'euros de sinistres qui ont été enregistrés. Avec ce constat préoccupant du réassureur : la hausse de la fréquence des incidents météorologiques. De quoi faire écho au récentes conclusions du GIEC sur les dangers d'un changement climatique brutal.

Rien qu'en trois ans Sur leurs trois derniers exercices, le assureurs luxembourgeois auront déboursé quelque 230 millions d'euros, juste pour des remboursements de dommages causés par des événements climatiques. Notamment à cause des coûts engendrés par la tornade sur Pétange/Bascharage à l'été 2019 et maintenant les inondations 2021.

Et si la facture a baissé, les frais que vont devoir couvrir les assureurs vont, eux, en revanche augmenter. De l'ordre de 4% pour atteindre 36 milliards d'euros (dont 34 en lien avec des catastrophes naturelles).

Le groupe suisse rappelle au passage que les frais sont habituellement moins élevés au premier semestre qu'au second où la facture grimpe généralement avec la saison des ouragans dans l'Atlantique Nord. Voilà qui promet...



Pour les assureurs, il s'agit du premier semestre le plus coûteux depuis 2011. Cette année-là, la facture s'était envolée sous l'effet des tremblements de terre au Japon et en Nouvelle-Zélande.

Les événements climatiques dits secondaires (par opposition aux très grosses catastrophes naturelles) tendent à augmenter et représentent un «risque grandissant», a insisté Martin Bertogg. Et le directeur des activités pour les catastrophes de Swiss Re d'évoquer par exemple la tempête hivernale Uri qui a touché les États-Unis en février qui, à elle seule, a causé 13 milliards d'euros de pertes assurées.