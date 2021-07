La Commission européenne présente ce mercredi «Fit for 55», un ensemble de mesures visant à réduire de 55% ses émissions carbone d'ici 2030. La création de «puits de carbone», la fin des voitures à essence et le développement d'un fonds social en font partie.

L'UE dévoile son plan de bataille pour le climat

(AFP) - Après avoir annoncé la fin des véhicules à essence, la Commission européenne poursuit son objectif de réduire ses émissions carbone de 55% d'ici 2030. L'organe exécutif de l'Union européenne (UE) présente ce mercredi «Fit for 55» («Paré pour 55»), un ensemble colossal de mesures qui doivent lui permettre d'atteindre son objectif.

Les Etats membres devraient se positionner d'ici la fin de l'année avant d'entamer des négociations avec le Parlement européen. Voici quelques-unes des pistes envisagées par Bruxelles.

L'UE prépare l'enterrement des voitures à essence La voiture à moteur thermique a vécu, l'avenir est électrique. Bruxelles propose de réduire à zéro les émissions de CO2 des véhicules neufs durant la prochaine décennie.

Elargir le marché du carbone

Outre la suppression complète des émissions automobiles à partir de 2035, la Commission propose d'élargir le marché du carbone européen. Les entreprises des secteurs industriel, électrique et aérien s'y échangent ou achètent les quotas d'émissions de gaz à effet de serre auxquels elles sont soumises.

Le principe serait également appliqué au transport maritime, mais surtout au transport routier et au chauffage des bâtiments. De ce fait, les fournisseurs de carburants et fioul domestique devraient acheter des «droits à polluer», sur un second marché carbone soumis au même prix du CO2. Une proposition controversée.

L'impact attendu sur la facture des ménages inquiète, en dépit d'aides spécifiques prévues par Bruxelles. En moyenne dans l'UE, les dépenses des ménages les plus modestes pourraient augmenter annuellement de 44% pour les transports et de 50% pour le chauffage résidentiel, selon le think-tank ERCST. L'idée divise au sein même de la Commission: «pas sûr que cela survive», avertit un diplomate européen.

Transport aérien

Selon un projet consulté par l'AFP, la Commission proposera également une taxation progressive du kérosène pour les vols à l'intérieur de l'UE. Les jets privés et les avions-cargos seraient exemptés de taxe kérosène, en raison de contraintes juridiques internationales.

Dans une directive distincte, la Commission devrait relever l'objectif d'usage de «carburants durables», contenant une part de biocarburants. Par ailleurs, les compagnies perdraient progressivement les quotas gratuits d'émissions dont elles bénéficient pour leurs vols intra-européens.

Energies renouvelables

L'organe exécutif de l'UE devrait relever à 38% ou 40% la part d'énergies renouvelables visée en 2030, contre un objectif actuel de 32%. Les objectifs de réduction d'émissions pour les secteurs exclus du marché carbone (agriculture, déchets...) seront rehaussés pour chaque Etat.

Forêts et «puits de carbone»

Bruxelles proposera d'instaurer une cible d'absorption de carbone via les "puits de carbone" naturels (forêts, prairies...), fixée à 310 millions de tonnes équivalent CO2 d'ici 2030 pour l'ensemble de l'UE selon un projet vu par l'AFP, avec des objectifs contraignants par Etat dès 2026.

L'idée est de s'assurer que l'absorption de carbone par les espaces naturels fasse plus que compenser les émissions issues de la déforestation, de l'agriculture et autres usages des terres.

Fonds social

Pour enrayer les effets des réglementations sur les ménages les plus modestes et lutter contre la précarité énergétique ou les inégalités sociales face aux transports, Bruxelles proposera l'établissement d'un «mécanisme d'action sociale pour le climat», fonds alimenté par les recettes du «second marché du carbone».