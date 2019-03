La «Marche du siècle» a battu son plein samedi après-midi dans toute la France, au lendemain de la mobilisation des étudiants pour le climat.

Entre 25.000 et 107.000 manifestants pour le climat à Paris

(AFP) - Entre 25 à 30.000 personnes selon la préfecture de police et 107.000 selon les organisateurs ont participé samedi à Paris à la «Marche du siècle», manifestation destinée à dénoncer «l'inaction» contre le changement climatique.

«Plus de 350.000 personnes dans 220 villes de France se sont rassemblées pour dénoncer l'inaction du gouvernement français face à la crise climatique et son cynisme vis-à-vis de la crise sociale», ont affirmé les organisateurs de la «Marche du siècle» dans un communiqué.

Lors des précédentes marches pour le climat, nées après la démission de l'ancien ministre de la Transition écologique Nicolas Hulot, plus de 15.000 personnes étaient descendues dans les rues de la capitale.

Environ 140 organisations, de Greenpeace France à la Fondation Nicolas Hulot, avaient appelé à descendre dans la rue samedi, estimant qu'il est «temps de changer de système industriel, politique et économique, pour protéger l'environnement, la société et les individus».

Les jeunes avaient ouvert le bal vendredi, répondant en masse à l'appel de la jeune Suédoise Greta Thunberg. Ils étaient entre 29.000 et 40.000 à Paris, 168.000 en tout à travers la France, et 15.000 à Luxembourg, selon l'organisation Youth for climate.

