Enquête russe: l'ex-conseiller de Trump, Roger Stone, inculpé et arrêté

(AFP) - Roger Stone, ami de longue date et ancien conseiller informel de Donald Trump, a été arrêté vendredi et inculpé dans l'enquête sur une possible collusion entre l'équipe de campagne présidentielle de M.Trump en 2016 et la Russie, selon des médias américains.

Roger Stone a été inculpé par le procureur spécial Robert Mueller de sept chefs, dont ceux de fausse déclaration, de subornation de témoin et d'obstruction à une procédure officielle, ont affirmé le New York Times et d'autres médias citant le bureau de M. Mueller.

