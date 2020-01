Libéré sous conditions, le complice de Marc Dutroux avait été battu par plusieurs personnes au bas de son appartement bruxellois. La justice belge entend montrer que le droit ne souffre pas d’exception.

International 3 min.

Enquête ouverte sur l’agression de Michel Lelièvre

Max HELLEFF Libéré sous conditions, le complice de Marc Dutroux avait été battu par plusieurs personnes au bas de son appartement bruxellois. La justice belge entend montrer que le droit ne souffre pas d’exception.

De notre correspondant Max HELLEFF (Bruxelles) - L’affaire Lelièvre a connu ces dernières heures une suite à tout le moins prévisible. Un juge d’instruction bruxellois vient d’être désigné pour faire toute la lumière sur l’agression dont a été victime l’ex-complice de Marc Dutroux le 18 décembre dernier. Un Michel Lelièvre qui avait été condamné en 2004 à 25 ans de réclusion mais admis il y a peu à la libération conditionnelle.

Les journaux du groupe Sudpresse qui donnent l’information, vendredi matin, relèvent «que le cadre de la simple information judiciaire est ici dépassé et que la Justice se donne des moyens supplémentaires pour retrouver les auteurs».

Édito sur la traque de Michel Lelièvre: peine de mort civile https://t.co/LZovfosNwA pic.twitter.com/8Slr5dNgzZ — lalibre.be (@lalibrebe) December 27, 2019

Le 30 septembre dernier, après 23 années passées derrière les barreaux, Michel Lelièvre avait accédé à la libération sous conditions. Le Tribunal d’application des peines avait justifié sa décision par le fait que le condamné avait tiré parti d'une thérapie psychologique. Lelièvre affichait l’intention de débuter une formation en informatique. Sa liberté de circulation était néanmoins limitée, notamment à une partie de Bruxelles.

C’est précisément à Anderlecht, à l’ouest de la capitale, que Michel Lelièvre avait été agressé alors qu’il sortait de son appartement. Selon son avocate, deux ou trois individus l’avaient assailli sur le trottoir d’en face. Il avait fallu l’intervention d’un tiers pour mettre les agresseurs en fuite.

Un ex-complice de Dutroux sous la menace populaire Le parquet de Bruxelles a annoncé, vendredi, avoir ouvert une enquête à la suite d'appels à la violence lancés sur les réseaux sociaux contre Michel Lelièvre, un complice du pédophile belge Marc Dutroux, sorti de prison début décembre.

La veille, l’appartement de Michel Lelièvre avait été saccagé. Ces expéditions punitives avaient été menées alors que, sur Facebook, un groupe de quelque 700 personnes appelait à la vengeance. Le journal La Dernière Heure s’était quant à lui fait fort de pister Michel Lelièvre, indiquant à ses lecteurs que celui-ci avait trouvé une nouvelle résidence dans le Brabant wallon, à La Hulpe.

Aujourd’hui, l’ex-complice de Dutroux a retrouvé l’anonymat. La page Facebook vengeresse a été retirée. Mais l’affaire pourrait rapidement retrouver un souffle passionnel.

Doit-on considérer que la morale est exempte d'émotion?

Gino Russo, le père de petite Mélissa qui avait été enlevée en 1995 avec son amie Julie Lejeune par Marc Dutroux, vient en effet de publier un montage vidéo consacré à sa fille disparue. Ces images montrent une prime enfance heureuse, avant qu’elle ne soit saccagée, assassinée en 1996 par le «monstre de Marcinelle». C’est aussi en 1996 que les corps d’An et Eeefje, deux adolescentes victimes elles aussi du pédophile, furent retrouvés.

Dans ce montage, Gino Russo s’interroge sur la manière dont la justice est pratiquée en Belgique: «L'année 2019 se termine pour moi sur la question de l'émotion, la raison et le droit. Le droit est entre autre basé sur la morale ! Doit-on considérer que la morale est exempte d'émotion? Ainsi si tu voles une bicyclette, ta punition sera plus légère que si tu tues une personne. Dès lors pourquoi opposer, au niveau juridique, raison et émotion?»

Des libérations incompréhensibles

Vingt-cinq ans après les faits, rappelle à sa manière Gino Russo, l’émotion née de l’affaire Dutroux n’est pas éteinte. Plus d’une fois, les parents de Julie et Melissa sont sortis de leur réserve pour dire leur chagrin, mais aussi pour demander à la justice de se montrer à la hauteur de sa mission. Ou du moins de la mission qu’ils voudraient lui voir assignée.

En 2012, la libération de Michèle Martin, l’épouse de Marc Dutroux, puis récemment celle de Michel Lelièvre, restent incompréhensibles pour eux comme pour toute une partie de la population.