Le retour de six «enfants du djihad» dans le Royaume renvoie les autorités à leurs contradictions.

Enfants du djihad, le grand tabou en Belgique

Par Max Helleff (Bruxelles)

Tout au long de la semaine dernière, le sort de six mineurs d'âge belges emprisonnés dans le camp syrien d’ Al-Hol a tenu en haleine les médias. Et puis, vendredi, ces enfants sont arrivés. Le ministre des Affaires étrangères Didier Reynders a précisé qu’ils «sont désormais suivis et accompagnés par les services d’aide à la jeunesse et les parquets locaux compétents».



Ces jeunes ont au moins un parent qui a combattu pour l’État islamique. Quatre d’entre eux n’ont plus ni père ni mère.

Des questions épineuses

Le retour d’enfants du djihad sur le sol national n’est pas une première. En février dernier, la rentrée au bercail de deux petites filles élevées dans les rangs de Daesh avait fait grand bruit. Avant elle, quinze à vingt autres enfants avaient suivi le même parcours.

Pourtant, à chaque fois, les mêmes questions reviennent, épineuses. Comment être certain de ne pas importer de la graine de terroriste en laissant revenir ces enfants élevés dans un contexte violent sur le sol belge? Et, soufflent les cyniques, faute d’avoir une réponse satisfaisante à cette question, ne vaut-il pas mieux les abandonner à leur sort?

Haine de l'Occident

Pour les experts en droit international que sont Rik Coolsaet (UGent) et Thomas Renard (Institut Egmont), «il est urgent d'élaborer une stratégie pour les enfants du djihad». En 2017, rappellent-ils, le gouvernement belge a décrété que seuls les mineurs de moins de dix ans sont automatiquement considérés comme des victimes. Pour les autres, c'est au cas par cas.

Cette disposition est toutefois dangereuse, selon les deux chercheurs. Ils estiment que plus ces enfants «passent de temps dans un environnement hostile, plus ils pourraient être traumatisés et éventuellement entretenir une haine de l’Occident (…) C'est la condition idéale pour constituer un contingent de réserve apatride pour le djihadisme et les organisations criminelles».

S'adapter aux sociétés occidentales

Il faut donc trouver impérativement une solution. Quelque 162 mineurs dont au moins un des parents est belge ou réside en Belgique se trouvent toujours en Syrie et en Irak. 81% d'entre eux ont moins de douze ans. Ce nombre implique de ne pas prendre le problème à la légère.

D’où la recommandation des deux chercheurs de clarifier au plus vite la procédure de retour des enfants du djihad, «la majorité d’entre eux étant sans doute encore capable de s'adapter aux sociétés occidentales».

Responsabilité de l'Etat

La semaine dernière, revenant du camp syrien d’Al-Hol où il s’était rendu pour rencontrer les six mineurs, le Délégué au droit de l’enfant Bernard De Vos avait décrit les conditions particulièrement difficiles auxquelles ceux-ci étaient alors confrontés: malnutrition, agressivité, oisiveté, absence d’éveil … faisaient leur quotidien.

Dans les colonnes du Soir, le Délégué dénonçait «la responsabilité de l’État de ne pas respecter ses engagements internationaux. Personne ne peut penser que ces endroits respectent l’intérêt supérieur de l’enfant. C’est évident que non !». Il ajoutait: «C’est sans doute en ramenant ces enfants qu’on aura le plus de chance d’éviter une résurgence de terrorisme.»

France et Pays-Bas en exemple

Pour le député humaniste Georges Dallemagne (CDH), un habitué des dossiers liés au terrorisme, « la question du rapatriement des enfants est taboue en Belgique. «Le gouvernement dit accepter les retours mais ne développe pas d’initiatives en ce sens.»

La gestion qu’apportent à ce dossier la France et les Pays-Bas est volontiers citée en exemple par la presse. Les deux pays ont rapatrié quatorze enfants le 10 juin dernier.