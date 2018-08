En raison du manque de vent et des "mauvaises thermiques", deux montgolfières ont dû atterrir d'urgence dans une zone résidentielle à Bexbach, non loin de Sarrebruck.

International 3

En Sarre: atterrissage d'urgence pour deux montgolfières

En raison du manque de vent et des "mauvaises thermiques", deux montgolfières ont dû atterrir d'urgence dans une zone résidentielle à Bexbach, non loin de Sarrebruck.

Scène peu ordinaire ce vendredi en Allemagne: malgré les précautions d'usage avant le vol, les pilotes des ballons ont été surpris.

L'un d'eux, Romain Mink, explique: "Nous avons vérifié la météo pendant les préparatifs de notre voyage. Le vent soufflait à cinq noeuds, soit à environ 10 km/h, du sud. On avait choisi une aire d’atterrissage, mais le plan n'a pas fonctionné. Le vent n'était pas aussi fort que prédit, il est tombé lentement. On ne pouvait pas dire où on allait atterrir."

Romain Mink a plus de 2.500 tours en ballon à son actif, il sait qu'il faut atterrir d'urgence. Ce sera dans le quartier résidentiel de Frankenholz de Homburg-Bexbach.

La prochaine prairie est encore à un bon kilomètre: bien trop loin avec ce vent faible. "Quand j'ai vu que nous pouvions descendre dans une rue résidentielle sans toucher aucune des maisons, j'ai décidé de ne pas chercher plus loin."

Pompiers Bexbach

Les ballons voyageaient en binôme. Le second équipage atterrit là aussi, à une centaine de mètres du ballon de Mink.

La police est alertée ainsi que les pompiers, qui bouclent la zone. Les habitants, surpris, se précipitent pour aider les équipes à sécuriser les ballons. Personne n'est blessé dans les opérations.

Tom Ruedell (trad. ChB)