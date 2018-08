En France, le projet de loi asile-immigration définitivement adopté

Voici venu l'épilogue de mois de controverses: le Parlement a approuvé définitivement ce mercredi 1er août le projet de loi asile-immigration, texte vivement critiqué pour des raisons opposées par la droite et la gauche, ainsi qu'objet de vifs débats dans la majorité.

(AFP) - Pour ce dernier vote, ce texte «pour une immigration maîtrisée, un droit d'asile effectif et une intégration réussie» a été adopté par 100 voix contre 25 et onze abstentions. Comme lors des lectures précédentes, quelques députés de la majorité se sont abstenus (8 LREM et 3 MoDem), une MoDem votant contre.

«Nous nous donnons les moyens de préserver un droit d'asile qui, si rien n'avait été fait, aurait pu rapidement être remis en cause comme on peut craindre qu'il le soit chez un certain nombre de pays européens», s'est réjoui le ministre de l'Intérieur Gérard Collomb dans l'hémicycle.

Faciliter l'expulsion des déboutés et l'accueil des acceptés

En réduisant les délais pour déposer une demande, le texte vise notamment à raccourcir à six mois, contre onze aujourd'hui, l'instruction de la demande d'asile. Objectif affiché: faciliter à la fois l'expulsion des déboutés et l'accueil des acceptés. Le ministre s'est ainsi dit «fier également que les décisions prises par notre administration se traduisent par un éloignement effectif du territoire pour celles et ceux qui ne relèvent pas de l'asile».

L'exécutif juge la loi actuelle, élaborée peu avant le pic migratoire de 2015, sous-calibrée face aux arrivées (plus de 100.000 demandes d'asile en 2017, en hausse de 17%), qui saturent les structures d'accueil. Mais dès la parution des premiers brouillons en décembre/janvier, le texte a provoqué un fort émoi chez les associations d'aide aux migrants comme chez le Défenseur des droits, Jacques Toubon.

Son volet «fermeté» a en outre mis à l'épreuve, pour la première fois du quinquennat, la majorité LREM-Modem, qui a cherché, selon sa rapporteure Elise Fajgeles, une «ligne de crête» entre «exigence de pragmatisme» et «humanité».

Après d'innombrables réunions internes et l'ajout d'un volet «intégration», quatorze LREM se sont abstenus en première lecture au printemps, et un a voté contre, l'ex-PS Jean-Michel Clément, provoquant son départ du groupe. En seconde lecture, en fin de semaine dernière, onze LREM se sont abstenus, et une, Aina Kuric, a voté contre.

Une loi trop dure pour la gauche, trop laxiste pour la droite

C'est paradoxalement grâce au Sénat, dont la majorité de droite était en faveur d'un «contre-projet plus ferme», que ces détracteurs ont obtenu satisfaction sur l'une de leurs revendications: le maintien du délai d'appel à 30 jours, que le gouvernement souhaitait réduire de moitié.

Les députés ont aussi transposé la décision du Conseil constitutionnel sur «le principe de fraternité», au nom duquel une aide désintéressée à des étrangers ne saurait être poursuivie («délit de solidarité»).

A droite, dans le sillage des propositions très droitières de Laurent Wauquiez, les Républicains ont bataillé pour durcir le texte, surtout pendant le marathon de sept jours et nuits de la première lecture. Critiquant une «petite loi» d'une majorité «immigrationniste» et des «pudeurs de violette» du ministre, ils ont fait assaut d'amendements pour restreindre l'aide médicale d'État, le droit du sol, instaurer des quotas migratoires ou expulser les fichés S.

Absente ce 1er août comme tous les députés Rassemblement National, Marine Le Pen avait par le passé fustigé une «loi d'organisation d'une immigration supplémentaire». De l'autre côté, socialistes, communistes et Insoumis continuent de batailler pour l'interdiction de la rétention des familles avec mineurs, que la majorité renvoie à une future proposition de loi, et de critiquer le doublement de la durée maximale de rétention des étrangers en attente d'expulsion de 45 à 90 jours.

Pour le socialiste Alain David, ce projet de loi «est mis au service d'une politique du chiffre au détriment de la possibilité réelle pour certains migrants de faire valoir leurs droits». «Même sous Nicolas Sarkozy, la France n'était pas allée aussi loin», a renchéri l'insoumise Clémentine Autain.

