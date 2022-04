C’est avec soulagement que la Belgique politique a le plus souvent accueilli la réélection d’Emmanuel Macron à l’issue du second tour de la présidentielle.

Election présidentielle française

En Belgique, c’est «ouf!» et «oef!»

Alexander De Croo l’a félicité sur Twitter. «Je me réjouis de poursuivre le travail mené en commun, au Conseil européen et au sein du groupe Renew Europe», écrit le Premier ministre et libéral flamand.

Emmanuel Macron reste à l'Elysée Emmanuel Macron a été réélu dimanche à la présidence de la République avec 57,6 à 58,5% des voix selon les premières estimations, une nette victoire tempérée par l'écart notablement serré avec l'extrême droite et une abstention élevée (28%).

«La France n’a pas seulement fait le choix d’un pays fort dans une Europe forte. Elle a également misé sur des valeurs démocratiques, les valeurs des Lumières, mue par une foi profonde dans le progrès de chaque être humain». «Plus que jamais, toutes les forces démocratiques doivent s’unir contre les extrêmes», ajoute le Premier ministre.

Georges-Louis Bouchez et Egbert Lachaert, respectivement présidents des libéraux francophones et flamands, ont salué la «victoire des valeurs de la démocratie libérale, de l’Europe et surtout du progrès dans un monde en mutation» et la «belle victoire de Macron face à l’extrême droite». «Soulagée ce soir malgré tout... Inquiète de l’extrême droite qui continue de grimper encore», a tweeté pour sa part la coprésidente d’Ecolo Rajae Maouane. Les socialistes préfèrent ne pas s'appesantir sur la victoire de Macron et regarder vers les législatives de juin.

Le son de cloche est bien sûr différent chez les communistes du PTB. Leur leader Raoul Hedebouw écrit que «heureusement l’extrême droite est battue, mais Macron aurait tort de penser qu’il sort légitimé de cette élection. Cinq années supplémentaires de politiques macroniennes seraient dramatiques pour le peuple français.»

«Marine est plus que jamais le vainqueur moral» de l’élection, a confié au 'Standaard' Tom Van Grieken, le président du Vlaams Belang (extrême droite flamande) venu apporter son soutien à la candidate RN à Paris.

Un coup d’œil sur la presse permet de distinguer rapidement le mot du jour: «Ouf !» en français, qui donne «Oef! en flamand ». Mais pour Le Soir, la «victoire de Macron a un goût amer». Reste maintenant pour la France à gagner le pari des élections législatives de juin.

