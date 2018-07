«Jobs, jobs, jobs»: la formule qui résonne comme un leitmotiv tient de l’obsession chez Charles Michel. A raison, puisqu’au début de cette législature, le chômage passait pour une calamité en Belgique. Quatre ans plus tard, la situation s’est nettement améliorée, sans que l’on sache vraiment si la création accrue d’emplois est le fruit des mesures gouvernementales ou la conséquence de l’embellie économique que vit le pays.

En Belgique, 200.000 postes de travail restent inoccupés

Un peu des deux sans doute, estiment les économistes.

Au cours du premier trimestre 2018, la Belgique comptait 2,31 millions d'emplois à temps plein dans le secteur privé. Un record. En un an, plus de 47.000 nouveaux emplois ont été créés, un niveau jamais atteint depuis 2011. Il faut y ajouter la création durant la même période de 52.000 nouveaux emplois dans le secteur public. Cette hausse est toutefois plus faible que dans d’autres pays. Par comparaison, les Pays-Bas ont proportionnellement créé deux fois plus d'emplois que la Belgique où le taux de chômage atteignait encore 7,1 % en 2017.

Ces derniers mois, la campagne électorale aidant, Charles Michel et ses partenaires gouvernementaux se sont jetés dans une véritable croisade contre les emplois restés vacants. Le libéral francophone y voit un «sérieux problème», un «revers de la médaille» à la «gigantesque» création d'emplois en cours. En mai dernier, il confiait être en quelque sorte victime de sa politique: «On a tellement réussi à créer de l'emploi dans le secteur privé que nous sommes confrontés à un très grand nombre d'emplois vacants». Le problème des métiers en pénurie, «qui existait déjà dans le passé s'est aggravé avec la création de postes de travail supplémentaires».

En Belgique, plus de 200.000 postes de travail ne trouveraient pas de candidats. Et le problème va crescendo: selon Eurostat, le taux d’emplois restés vacants a grimpé à 3,5 % au premier trimestre de cette année (la moyenne européenne est de 2,2 %). Les plus grosses pénuries touchent les fonctions d’encadrement, les soins de santé, les métiers techniques et la construction.

Un bilan à nuancer

Récemment, le Conseil supérieur de l’emploi a donné une série de pistes à suivre. Il recommande notamment aux francophones de traverser la frontière linguistique pour aller travailler en Flandre où le vieillissement de la population devrait créer un nombre de jobs accru. Les taux d'emploi dans les trois Régions du pays sont en effet très différents. Il est de 73 % en Flandre où la main d’oeuvre devrait toutefois rapidement manquer, de 63,2 % en Wallonie et de 60,8 % à Bruxelles. Mais en Belgique, la mobilité entre le sud et le nord a toujours posé problème, notamment pour des raisons linguistiques.

La valse des chiffres donne le tournis. Et nourrit la critique. L’économiste Philippe Defeyt estime ainsi que le bilan de Charles Michel en matière d’emploi doit être nuancé. Si l’actuel gouvernement a globalement créé davantage d’emplois que le précédent (dont environ un tiers dans le secteur public), une large proportion des nouveaux postes concerne le temps partiel, susceptible d’installer le travailleur dans une situation précaire.

Toutefois, précise l’économiste et ex-secrétaire général d’Ecolo (opposition), depuis le premier trimestre de cette année, 86 % des emplois créés concernent des horaires complets. Les emplois temporaires (contrats à durée déterminée, saisonniers, intérim), eux, sont passés de 8,5 % de l’emploi salarié total à 10,4 %.

Par Max Helleff

