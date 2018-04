Emmanuel Macron s'est adressé à l'Église française, lundi 9 avril au soir, au Collège des Bernardins à Paris. Pendant une heure, son discours à la Conférence des Évêques a déploré la fragilité des liens unissant les catholiques à la République. Ses déclarations déplaisent à une majorité de la gauche française, qui y voit une atteinte à la laïcité.

Emmanuel Macron veut réparer «le lien abîmé entre l’Église et l’État»

Emmanuel Macron s'est adressé à l'Église française, lundi 9 avril au soir, au Collège des Bernardins à Paris. Pendant une heure, son discours à la Conférence des Évêques a déploré la fragilité des liens unissant les catholiques à la République. Ses déclarations déplaisent à une majorité de la gauche française, qui y voit une atteinte à la laïcité.

(JV) «Le lien entre l’Église et l’État s’est abîmé, et il nous importe à vous comme à moi de le réparer», a déclaré Emmanuel Macron à la Conférence des Évêques de France, devant un auditoire de 400 personnes. «Pour cela, il n’est pas d’autre moyen qu’un dialogue en vérité».



Pour symboliser les entrelacs qui unissent selon lui République et foi catholique, le Président français a invoqué le souvenir du colonel Arnaud Beltrame qui, lors de l'attaque jihadiste du 23 mars dans un supermarché de Trèbes, avait perdu la vie en se substituant aux otages. «Les uns y ont vu l’acceptation du sacrifice ancrée dans sa vocation militaire», a affirmé le dirigeant. «Les autres y ont vu la manifestation d’une fidélité républicaine nourrie par son parcours maçonnique. D’autres enfin, et notamment son épouse, ont interprété son acte comme la traduction de sa foi catholique ardente, prête à l’épreuve suprême de la mort».

«Pour nous retrouver ici ce soir, nous avons bravé les sceptiques de chaque bord»

Cette «foi catholique», synonyme supposé de charité et de dévouement, représente pour le chef de l'État un atout dans le contexte actuel «de décrue des solidarités et de l’espoir». Dans les propos d'Emmanuel Macron, le catholicisme résonne comme un symbole, voire un exemple d'entraide et de solidarité désintéressée, une «composante majeure de cette partie de la nation qui a décidé de s’occuper de l’autre partie».

Le Président de la République française continue de rencontrer les cultes français majoritaires, après avoir participé au dîner du Conseil Représentatif des Institutions juives de France (CRIF), clôturé le ramadan et célébré les 500 ans de la réforme protestante. Nul doute que ce jour de rencontre entre l'Église et le chef de l'État demeurera historique pour certains.

Voilà des années que la France est engluée dans des débats autour de la laïcité: tous les bords politiques s'affolent à propos de la légitimité des crèches de Noël dans les mairies, ou d'une candidate voilée dans d'un télé-crochet populaire. Si, à la Conférence des Évêques de France, Emmanuel Macron a affirmé que «la laïcité n’a certainement pas pour fonction de nier le spirituel au nom du temporel», tous les élus français ne sont pas unanimes sur la question. La gauche, notamment, s'est indignée d'une seule voix.

La gauche s'insurge au nom de la laïcité

Le député France Insoumise (FI) Alexis Corbière a ainsi condamné sur Twitter des«paroles irresponsables qui soufflent sur les braises de tous les communautarismes religieux». Celui qui fut porte-parole de Jean-Luc Mélenchon pendant la campagne présidentielle de 2017, membre d'un parti qui se revendique première opposition face à La République en Marche (LREM), s'interroge: «Et la loi de séparation de l'Eglise et de l'Etat ?». Une question partagée par M. Mélenchon, toujours sur Twitter.

Parole indigne d'un Président d'une République laique...Paroles irresponsables qui soufflent sur les braises de tous les communautarismes religieux. Et la loi de séparation de l'Eglise et de l'Etat ? https://t.co/hQ7YzLvL14 — Alexis Corbière (@alexiscorbiere) 9 avril 2018

On fulmine également au Parti Socialiste: Benoit Hamon, vainqueur de la primaire socialiste l'année passée, énumère les plus récentes et controversées interventions des catholiques dans les débats de société: «Quand le lien entre l'Église et l'État a-t-il été abîmé ? Est-ce lors du mariage pour tous? S'il doit être réparé ? Est-ce lors de la révision des lois de bioéthique?».

Quand le lien entre l'Église et l'État a-t-il été abimé ? Est-ce lors du mariage pour tous? S'il doit être réparé ? Est-ce lors de la révision des lois de bioéthique? sur la PMA ? #MacronBernardins https://t.co/sJ8aKIbjV4 — Benoît Hamon (@benoithamon) 9 avril 2018

Son collègue Olivier Faure, le nouveau premier secrétaire du PS depuis la fin du mois de mars 2018, s'étrangle, toujours sur les réseaux sociaux: «Mais de quoi nous parle-t-on? L’église catholique n’a jamais été bannie du débat public. Quel lien restaurer avec l’Etat? En République laïque aucune foi ne saurait s’imposer à la loi. Toute la loi de 1905. Rien que la loi.»

Mais de quoi nous parle-t-on? L’église catholique n’a jamais été bannie du débat public. Quel lien restaurer avec l’Etat? En République laïque aucune foi ne saurait s’imposer à la loi. Toute la loi de 1905. Rien que la loi. #MacronBernardins https://t.co/righwppgfp — Olivier Faure (@faureolivier) 9 avril 2018