Emmanuel Macron reste à l'Elysée

Présidentielle 2022 Hayange et Lyon: la France de Le Pen et celle de Macron

Deux visages de la France, deux votes aux antipodes, et deux visions du débat télévisé du second tour: dans le très chic 6e arrondissement de Lyon, Emmanuel Macron a été jugé «très efficace» tandis qu'à Hayange, ville symbole de la désindustrialisation, on trouve que Marine Le Pen «a bien parlé».