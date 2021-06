Alors qu'il était en déplacement dans la Drôme, le président de la République a reçu une gifle de la part d'une personne l'attendant dans la foule.

Emmanuel Macron giflé en public

(AFP) - Deux hommes, âgés de 28 ans, ont été interpellées mardi après-midi à Tain l'Hermitage (Drôme) lors d'un déplacement d'Emmanuel Macron au cours duquel le président de la République a été giflé, a indiqué la préfecture de la Drôme.

«L'homme qui a tenté de gifler le président et un autre individu sont actuellement entendus par la brigade de gendarmerie de Tain-L'Hermitage», indique la préfecture sans donner d'autres informations concernant leur identité. «Vers 13H15, le président était remonté dans sa voiture après avoir visité un lycée et il est ressorti car des badauds l'appelaient. Il est allé à leur rencontre et c'est là que l'incident s'est produit», a encore précisé la préfecture.

ALERTE - Emmanuel Macron vient de se faire gifler lors d'un déplacement à Tain-l'Hermitage dans la Drôme. Deux personnes ont été interpellées. pic.twitter.com/rXH5o15Ibd — Infos Françaises (@InfosFrancaises) June 8, 2021

Dans la vidéo authentifiant l'incident, juste avant la gifle, est hurlé le cri de guerre royaliste «Montjoie Saint-Denis!», ainsi que «A bas la macronie».

Aussitôt, à l'Assemblée nationale, le Premier ministre Jean Castex a pris la parole pour dénoncer cette agression : «La politique, ça ne peut en aucun cas être la violence, l'agression verbale, et encore moins l'agression physique. J'en appelle à un sursaut républicain, nous sommes tous concernés, il en va des fondements de notre démocratie».

Comportement inadmissible

Quelques minutes auparavant, M. Macron avait appelé «tout le monde au respect et au calme» pour ne pas fragiliser la démocratie après la polémique déclenchée par les propos de Jean-Luc Mélenchon et la vidéo de menace de mort visant le meneur du parti La France insoumise. «Cette fois-ci vous commencez à comprendre que les violents passent à l'acte? Je suis solidaire du Président», a réagi sur Twitter M. Mélenchon.

«J'exprime toute ma solidarité avec le président de la République», a poursuivi le député Insoumis Eric Coquerel, rappelant avoir «été agressé en 2018 par des gens qui disait ''Montjoie Saint-Denis'', de l'Action française». «Je considère ce genre de comportement comme inadmissible», et «profondément condamnable dans une démocratie», a pour sa part déclaré la dirigeante du Rassemblement national, Marine Le Pen. «Gifler le Président, c'est gifler la République. Intolérable, inacceptable», a de son côté estimé le patron des députés Les Républicains, Damien Abad.