Les sujets internationaux n’ont jamais permis de remporter une élection. Ils offrent en revanche la possibilité de se construire une stature et de prendre de la hauteur face à l’actualité quotidienne nationale. En neuf mois d’exercice à la tête de l’Etat, Macron l’a bien compris.

International 3 min.

Emmanuel Macron dans le monde

Les sujets internationaux n’ont jamais permis de remporter une élection. Ils offrent en revanche la possibilité de se construire une stature et de prendre de la hauteur face à l’actualité quotidienne nationale. En neuf mois d’exercice à la tête de l’Etat, Macron l’a bien compris.

Par Arthur Beckoules, à Paris

«Macron est allé très vite sur la scène internationale pour marquer les esprits», explique Pieyre-Alexandre Anglade, député de La République en marche (LREM). Vladimir Poutine à Versailles et la visite du couple présidentiel américain dans la capitale l’illustrent: en deux mois de présidence, le président de la République a voulu montrer que Paris «comptait et qu’il faudrait compter sur lui». «Les symboles sont importants: l'énergique poignée de main avec Donald Trump au G20 a fait le tour du monde et a envoyé un message fort: la France dynamique est de retour. Elle a un rôle à jouer et veut le faire savoir», veut croire le député de la majorité, vice-président de la commission des Affaires européennes à l’Assemblée nationale.

Des prédispositions

A peine élu, les médias anglo-saxons notamment ont multiplié les pages dithyrambiques sur Macron. «Il faut avoir en mémoire ce qu’on venait d’éviter: Marine Le Pen était au second tour de l’élection présidentielle. Et finalement, la France se dotait d’un président jeune, parfaitement bilingue, ayant travaillé dans le secteur privé bancaire. Bref, tout pour plaire à la majorité des médias internationaux», analyse le politologue Pascal Perrineau.

Et autour de lui, l’instabilité a duré, permettant au président français d’imposer son style, sans violence ni agressivité. «Avec Angela Merkel en campagne, une Grande-Bretagne plus affaiblie que jamais et un président américain qui inquiète, Emmanuel Macron rassure dans le camp occidental», explique l’expert en politique internationale Pascal Boniface. Certains n’ont pas hésité à le qualifier de «défenseur du monde libre» et «chevalier du climat», notamment après le retrait des Etats-Unis des accords de Paris pour lutter contre le dérèglement climatique.

Alors après la Chine en décembre dernier, c’est l’Inde qu’il vient de visiter, avec à chaque fois deux objectifs: la communication et l’économie. Pour la communication, sa femme Brigitte Macronl’accompagne et lui permet, comme au Taj Mahal, d’écrire son «story telling»; pour l’économie, un parterre d’industriels l'a accompagné avec, à la clef, quelques milliards d’euros de contrats signés.

«Il travaille pour le pays, vante le savoir-faire français, retrousse physiquement ses manches de chemise et prend le temps de faire rêver en étant avec sa femme, comme coupé du monde, mais photographié pour que cela fasse le tour du monde», observe le politologue.

Les prédécesseurs d’Emmanuel Macron ont tous fini par succomber au charme des affaires internationales. Mais peu ont autant séduit et su composer avec d’aussi différents interlocuteurs. «Les Français se croient séducteurs. Mais quand vient la fin du jeu de séduction, c’est le désintérêt total», s’amuse un correspondant étranger à l’Elysée, avant de conclure: «pour le moment, Macron est dans un état de grâce, c’est sûr».

L'Europe comme marchepied

Reste que l’international éloigne. Et les Français sont paradoxaux: ils veulent avoir un chef de l’Etat jupitérien qui rayonne… mais qui est présent au quotidien, tempère un ancien ministre.

Par ailleurs, avec la stabilisation politique outre-Rhin, l’Elysée reste prudent: «la chancelière allemande, Angela Merkel, vient à Paris et apprécie son homologue français. Il est désormais temps de savoir si le souhait du président Macron de reprendre sa part du leadership européen lui convient ou l’indispose», explique un conseiller ministériel. La seconde option pourrait gripper l’ascension du chef de l’Etat français qui fait de l’Union européenne son marchepied quotidien pour prendre de la hauteur.