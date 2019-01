Elle arrive...

Portée par les «gilets jaunes», Marine Le Pen entend «battre Emmanuel Macron» aux prochaines élections européennes de mai 2019.

AFP - Aux élections européennes, «il s'agira de battre Macron», empêtré dans la crise des «gilets jaunes»: Marine Le Pen a présenté dimanche sa liste, désireuse aussi de profiter des difficultés de ses adversaires et de l'arrivée au pouvoir d'alliés en Europe.



«Si Emmanuel Macron n'a pas la sagesse de changer la politique (ou) de se tourner à nouveau vers le peuple par une dissolution, alors l'arbitrage démocratique devra venir des élections européennes», qui seront «comme une réplique de la présidentielle», a estimé la présidente du Rassemblement national, devant quelque 2.000 militants réunis à Paris.

«Dans le contexte de la saine révolte des gilets jaunes», ces élections seront «l'occasion de dénouer la crise politique née de l'aveuglement, de l'intransigeance, du mépris de classe, de la spoliation fiscale et de la déconnexion humaine d'un président, dérangeant dans ses attitudes, inquiétant dans ses comportements, incompétent dans ses fonctions», a lancé la chef du RN pendant que ses militants reprenaient le slogan de campagne, «on arrive».

Elle a présenté les douze premiers candidats de sa liste, qui sera conduite par son fidèle porte-parole Jordan Bardella, 23 ans. Sans prompteur et sur un ton offensif, la jeune tête de liste s'en est prise aux migrants «que M. Macron et la commission européenne veulent imposer» et qui «doivent être relocalisés mais pas chez nous», pendant que des militants clamaient «Macron démission».

L'ancien ministre LR Thierry Mariani, qui a rallié la liste du RN à la 3e place, a dénoncé une Commission européenne présidée par «un ivrogne notoire, Jean-Claude Juncker, (qui) incarne à la perfection le bateau ivre». Pour ce fervent défenseur de la Russie, «la principale menace ne vient plus de l'est» mais de «l'islamisation» et de «l'immigration». Il participera, ainsi que Jordan Bardella, au premier meeting en province de Marine Le Pen samedi 19 janvier, à Le Thor, dans le Vaucluse.

Faire mieux qu'en 2014

Outre des candidats, la chef du RN a surfé sur les difficultés de ses adversaires. Les Républicains ont «vocation à disparaître» en raison de leurs contradictions, a-t-elle souligné, en tendant aussi la main aux électeurs de La France Insoumise.

Aucun représentant des gilets jaunes ne sera pourtant sur la liste. «Nous sommes tous gilets jaunes», explique Marine Le Pen qui a gardé ses distances à l'égard d'un mouvement défiant la représentation politique. En dépit des violences, dont elle attribue la responsabilité à l'exécutif, sa prudence semble avoir payé. Son parti ne cesse de progresser dans les sondages et est devenu celui qui «incarne le mieux l'opposition» au chef de l'Etat, devant La France Insoumise, selon l'Ifop.

Au niveau européen, le RN entend former une coalition de partis souverainistes, dont plusieurs sont au pouvoir, pour «reconstruire une Union européenne différente», voire quitter l'euro «si on n'y arrive pas», a redit au Parisien M. Bardella.

«Nous avons toutes les raisons de faire mieux qu'en 2014», quand le RN était arrivé victorieux avec 25 % des voix et 24 élus, assure Philippe Olivier, conseiller de Marine Le Pen. Crédité jusqu'à 24 % des intentions de vote, devant La République en Marche, «le RN a un boulevard devant lui», avance le sociologue Sylvain Crépon, pour qui le parti national-populiste est «aidé» par les gilets jaunes et «les difficultés du gouvernement, de LR et de LFI»

