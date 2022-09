Dans une interview accordée au «Luxemburger Wort», le grand-duc Henri revient sur ses rencontres avec la reine Elizabeth II et le roi Charles III, ainsi que sur leur influence sur la politique.

«Elizabeth II avait un grand sens du contact»

La Grande-Bretagne est en deuil. De l'autre côté de la Manche, le chef d'État luxembourgeois est lui aussi profondément attristé par la disparition de la souveraine britannique. Le Grand-Duc a bien connu la reine. Dans une interview accordée au Luxemburger Wort, il revient sur celle qui a marqué par sa sympathie et sa discrétion.

Monseigneur, de nombreux Luxembourgeois pleurent ces jours-ci la reine Elizabeth II. Dans votre message de condoléances au roi Charles III, vous évoquez les «liens étroits qui unissent [vos] familles». Quels souvenirs personnels vous lient à la défunte monarque ?

«J'ai connu la reine quand j'étais petit, parce que je suis allé plusieurs fois en Angleterre avec mes parents dans les années 70. Elle avait un charisme formidable. Elle était très agréable et avait un grand sens du contact. Avec la Grande-Duchesse, je lui ai rendu visite à de nombreuses occasions, par exemple lors de fêtes en Angleterre.

Au fil des décennies, la reine s'est forgé une réputation de régente travailleuse et disciplinée qui ne se plaignait pas. C'est l'image publique. Comment l'avez-vous perçue ?

«Elle ne s'est en effet jamais plainte de quoi que ce soit - du moins pas en public. Je pense qu'en privé, elle avait aussi son caractère. Elle et le prince Philippe s'aimaient beaucoup ; c'était quelque chose de très spécial. Nous n'avons jamais parlé de politique. Nous avons de temps en temps parlé d'économie.

Elle était au-dessus de la politique, mais son influence n'en était pas moins grande.

Durant la Seconde Guerre mondiale, l'Angleterre a offert un refuge à votre mère, la grande-duchesse Charlotte. Dans quelle mesure ces années de guerre ont-elles marqué les relations entre les deux familles ?

«Je pense que cela a été le début d'une amitié très forte entre les deux familles. Il ne faut pas oublier que la grande-duchesse Charlotte a quitté le Portugal pour se rendre directement en Grande-Bretagne, avec le gouvernement. Ils s'y sont rencontrés régulièrement. Mon père s'est ensuite engagé dans l'armée anglaise ; il a dû faire une demande à l'époque et a obtenu une autorisation officielle du roi d'Angleterre pour pouvoir rejoindre l'armée. Il est devenu colonel des Irish Guards et a encore participé au Trooping the Colour. Pour lui, c'était quelque chose de très spécial. Et je pense que c'était aussi très bon pour les relations entre la Grande-Bretagne et le Luxembourg.

Photo: Le Sibenaler/Photothèque de la ville de Luxembourg

Est-ce que c'est quelque chose qui traverse les générations ?

«Oui, en Grande-Bretagne, nous avons eu relativement souvent l'occasion de rencontrer le roi Charles, nous avons fait différentes choses ensemble. Le covid a un peu freiné cela.

Dans votre message de condoléances, vous écrivez : «La reine, en tant que doyenne des monarques, a joué un rôle déterminant dans l'histoire du Royaume-Uni». Faites-vous référence à des événements concrets ?

«Je pense que si quelqu'un a occupé le trône pendant 70 ans, il fait partie de l'histoire. La reine a vécu une grande partie du XXe siècle et une partie considérable du XXIe siècle. Cela lui a conféré une autorité morale. Elle était au-dessus des partis, au-dessus de la politique, mais son influence n'en était pas moins grande. Elle était écoutée, en particulier lorsque le Premier ministre lui rendait visite, mais aussi par diverses autres personnes du monde politique. Personne ne sait bien sûr ce qui a été dit lors de ces audiences, mais il est possible d'apporter des éléments de réflexion importants qui peuvent avoir un impact.

Ce sont des messages qui seront peut-être rendus publics un jour ?

«Peut-être jamais... (rires). En général, ils sont deux. Je le vois bien ici au Luxembourg : quand je suis seul avec le Premier ministre, il n'y a personne pour prendre des notes. Je ne pense pas que dans le cas des audiences de la reine avec le Premier ministre, des notes aient été prises.

La fonction de reine est en effet une fonction essentiellement représentative, mais cette fonction confère-t-elle plus de pouvoir qu'on ne le pense généralement ?

«Quand quelqu'un occupe cette fonction depuis 70 ans, cela impose un grand respect. Je pense que lorsque la reine dit quelque chose - même à un petit groupe de personnes - cela peut avoir une grande influence. Sur le plan diplomatique aussi. Au sein du Commonwealth par exemple, elle a participé activement aux comités. Les discussions étaient bien sûr menées par le Premier ministre, mais on ne sait jamais ce qui se disait en arrière-plan. Il peut s'y passer des choses importantes. Mais c'est le secret de la monarchie, si l'on peut dire... Je suis sûr qu'elle a exercé une influence indirecte.

Elle a vu avec intelligence et lucidité l'évolution de notre société.

Cela dans une monarchie qui a immensément changé au cours de ces sept décennies ...

«Oui, absolument.

Quelle est votre impression sur la manière dont elle a géré cette diminution de son influence sur le Commonwealth ?

«Je pense qu'elle a vu avec intelligence et lucidité l'évolution de notre société. Pas seulement celle de la société, mais aussi les changements politiques du monde. Elle l'a très bien compris et cela s'est vu dans les différentes décisions qu'elle a prises au sein de la famille.

L'éternel prince Charles est devenu roi. Quelle image avez-vous de lui ?

«Je l'apprécie vraiment, c'est une personne très agréable, intelligente et engagée, il a des convictions entre autres sur l'environnement, l'architecture, l'éducation. Je pense qu'il sera probablement plus difficile pour lui maintenant de s'engager comme il pouvait le faire auparavant en tant que prince héritier. Mais je pense qu'il peut aujourd'hui donner une impulsion à un pays comme la Grande-Bretagne.

Vous évoquez l'environnement et le climat. C'est également l'une de vos préoccupations majeures...

«Oui, nous sommes sur la même longueur d'ondes à ce sujet. Il s'est engagé très tôt. Dès les années 90, il a estimé qu'en matière de protection de l'environnement, nous faisions fausse route dans de nombreux domaines. Il a essayé de promouvoir des idées originales.

Certains disent que la monarchie a fortement reposé sur le charisme de la reine. Le roi Charles a-t-il lui aussi ce qu'il faut pour faire entrer la famille royale dans le XXIe siècle ?

«Je pense que oui. Le principe de la monarchie est la continuité : le roi est mort, vive le roi ! Il a été à une très bonne école avec sa mère. Il a de l'expérience, il sait exactement ce qu'il peut faire et ce qu'il ne peut pas faire. Cela va l'aider. Je pense donc qu'il fera un très bon roi.

Charles III a connu des moments difficiles dans les années 90, notamment avec la princesse Diana. Pensez-vous que sa vie personnelle lui permettra d'apporter une autre authenticité ?

«Je ne sais pas. Sa vie n'a pas été facile. Sa vie privée ne vous regarde pas. Lui et la reine consort Camilla forment en tout cas un couple très uni. Et je pense que les enfants aussi sont satisfaits de la situation.

A-t-on déjà décidé qui, du côté de la cour grand-ducale, participera aux cérémonies d'enterrement à Londres ?

«Nous avons l'intention, la Grande-Duchesse et moi-même, d'assister aux funérailles.»

