Electromobilité: Juice Technology AG déjà au Luxembourg

Megane KAMBALA Juice Technology AG se déploie à l'international avec pour produits phares des bornes de recharge fixes mais surtout mobiles pour les véhicules électriques. Et l'entreprise a déjà un pied au Luxembourg, via Chargy.

Société suisse créée en 2014 par Christoph Erni, Juice Technology AG doit sa naissance aux mésaventures de son fondateur. C'est en effet lorsqu'il a fait l'acquisition de sa première Tesla qu'il réalise très rapidement deux choses à l'époque: un manque de bornes flagrant et généralisé en Europe, mais surtout, des chargeurs pas très optimisés. Le plastique de celui qu'il possédait lui-même dans son garage a fondu pendant la charge de son véhicule.

L'incident est resté sans conséquences graves mais lui aura permis de se pencher sur la question, marquant alors le début d'une aventure qui se poursuit aujourd'hui à l'international, avec un produit phare comme argument de vente: le Juice Booster 2.

Contacté par la rédaction, Christoph Erni l'assure, il s'agit d'une véritable «solution 3-en-1: avec cet appareil, vous disposez d'une borne de charge murale de haute qualité, d'une borne de charge mobile et d'un câble de chargement de type 2 pour charger sur des bornes de charge publiques. Vous avez donc besoin d'un seul appareil à domicile et en déplacement».

Grâce à son design «bien pensé», ce bijou de technologie de trois kilos offrant une puissance de charge de 22 kW est garanti comme étant «absolument stable et peut être écrasé sans problème par une voiture pesant jusqu'à douze tonnes sans se casser». Il est également étanche à l'eau et à la poussière, sans oublier qu'il est aussi équipé d'un disjoncteur différentiel et «dispose globalement de toutes les fonctionnalités qui garantissent la sécurité d'utilisation». Son prix? 1.390,39€ pour le «Country Traveller Set (EU)» comprenant tous les adaptateurs de prises possibles selon le pays où vous vous trouvez au moment de refaire le plein.

Des garanties quant à son efficience? «Le Booster n'est pas seulement certifié par l'organisme de contrôle allemand TÜV-SÜD, il est également vainqueur des tests de l'ADAC et de l'association Touring Club automobile et moto d'Autriche.»

Autant de prix prestigieux dans le domaine qui ont conduit «de grands constructeurs automobiles comme Daimler, BMW, Stellantis ou des marques de luxe comme Rimac également convaincus par la qualité de l'appareil et qui l'utilisent pour leur propre développement, pour charger pendant la production ou le proposent à leurs clients dans le configurateur ou dans le domaine de l'après-vente.»

Combler une lacune sur le réseau luxembourgeois

On pourrait se demander pourquoi le Luxembourg comme cible actuelle plutôt que le marché américain ou chinois qui sont également dans le viseur de l'entreprise et où elle souhaite «une plus forte pénétration». Le fait est qu'elle est déjà arrivée au Grand-Duché, aussi silencieusement qu'une voiture électrique. Christoph Erni a d'ailleurs bien étudié la situation du pays.

«Faire déjà partie du réseau Chargy est une formidable opportunité de nous recommander auprès de l'État luxembourgeois, le plus grand employeur du Grand-Duché. La Poste luxembourgeoise et les Chemins de fer luxembourgeois (CFL) comptent à eux seuls parmi les plus importants employeurs du pays, avec près de 10.000 employé(e)s au total.»

Les particuliers ne sont pas en reste dans l'équation puisqu'il n'a pas échappé au CEO de Juice Technology que «depuis qu'il existe une prime environnementale de 8.000 euros pour l'achat de véhicules zéro émission, le réseau public de chargement s'est rapidement développé. Tandis que le nombre de bornes de charge publiques, il y a cinq ans, était de 327 bornes de charge normale et de 10 bornes de charge rapide, le plus grand réseau de charge Chargy compte aujourd'hui à lui seul plus de 700 bornes de charge, pour un total de 1.400 points de chargement individuels.»

Toutefois selon lui, si l'on pourrait penser «que cela suffit pour couvrir un total de 2.875 kilomètres de route», c'est un constat qui ne prend pas en compte le fait que la plupart des utilisateurs n'utilisent pas les parkings publics, mais chargent «principalement à domicile et sur le lieu de travail».

Miser sur le Juice Booster 2 comblerait ainsi une lacune dans le réseau de chargement luxembourgeois, car il permettrait de «charger son véhicule partout où du courant est disponible». Sans oublier que toutes les entreprises n'ont pas la possibilité d'installer des bornes de charge fixes du jour au lendemain. Une œillade qui est donc tout aussi appuyée à l'adresse des particuliers que des Big Four et l'ensemble des grands groupes proposant souvent des avantages à leurs employés, notamment côté moyen de locomotion.

Avec Juice Charger me, un tandem gagnant

Confiant quant à l'expansion du Juice Booster 2 au Luxembourg, Christoph Erni l'est tout autant pour sa borne de charge murale ergonomique et pratique Juice Charger me, qui peut «être installée en un rien de temps, au mur, dans le mur ou sur une colonne».

Car il compte bien continuer «à dominer le marché européen dans le domaine ''charging-as-a-service'' et de l'infrastructure de charge orientée sur le logiciel, car c'est bel et bien le logiciel qui rend l'infrastructure de charge viable pour l'avenir.» Le CEO tient aussi à préciser qu'étant donné que «le Juice Charger me s'intègre de manière optimale dans un réseau de chargement, il a également été intégré au réseau Mobi.E au Portugal. Le fonctionnement est similaire à celui de Chargy, auquel nous participons d'ailleurs déjà avec nos bornes de charge murales fixes.»

«Les bornes de charge joueront à l'avenir le rôle important de nœuds dans un réseau électrique intelligent. Si de plus en plus de gros consommateurs, dont les voitures électriques, consomment de l'électricité simultanément, l'électricité disponible doit être répartie de manière optimale entre les véhicules à charger. C'est là qu'interviennent les systèmes de gestion du chargement, qui peuvent non seulement distribuer l'électricité de manière dynamique au sein d'une installation de bornes de charge, mais aussi intégrer d'autres consommateurs ou une installation photovoltaïque dans un bâtiment ou un lotissement, c'est-à-dire fonctionner de manière omnidynamique.»

Le logiciel, incontournable donc pour l'avenir de l'électromobilité qui est de plus en plus plébiscitée dans un marché de l'automobile où «les avantages de prix à l'achat, à l'utilisation et à l'entretien des voitures électriques par rapport aux voitures à combustion sont de plus en plus importants, surtout si l'on tient compte du prix toujours élevé de l'essence.»

