International 2 min.

Elections

Les Français appelés aux urnes dimanche

Derniers scrutins avant l'élection présidentielle, les élections régionales et départementales auront lieu ce dimanche en France. Si l'abstention est d'ores et déjà annoncée comme la grande gagnante, dans le Grand Est neuf candidats sont en lice pour présider la région.

(m.d. avec AFP) - S'il est un résultat qui semble déjà acquis pour le premier tour dimanche des élections régionales et départementales, c'est le faible niveau de participation: 60% des électeurs inscrits ont l'intention de s'abstenir dimanche, selon un sondage Ifop. Ce qui constituerait un niveau record pour un premier tour des élections régionales, bien au-dessus des 50,09% du scrutin de 2015 et surtout du précédent pic de 2010 (53,67%).

Des élections régionales maintenues, mais reportées Le Premier ministre français, Jean Castex, a obtenu mardi l'aval massif de l'Assemblée nationale au maintien en juin du scrutin visant à renouveler les élus départementaux et régionaux. Mais ces derniers seront décalés aux 20 et 27 juin.

Parmi les raisons expliquant l'abstention, selon un sondage Viavoice, les Français placent en tête le fait que «les candidats et leurs projets ne répondent pas aux attentes des Français» (44%), devant leur «lassitude face aux débats politiques» (42%), le fait que «les élus et dirigeants politiques ne comprennent pas les préoccupations des Français» (41%), et «la volonté de manifester un mécontentement à l'égard des politiques» (37%).

Cette abstention pourrait profiter «aux électorats les plus mobilisés», qui devraient «aller voter massivement», indique le sondage Ifop. Des électeurs donnant souvent leurs voix aux partis les plus extrêmes de l'échiquier politique français. Au niveau national, le Rassemblement national (extrême droite) est annoncé gagnant au premier tour, talonné par Les Républicains (droite). Mais la balance devrait s'inverser au second tour, le 24 juin, où l'union des partis de gauche et la droite devanceraient de nouveau l'extrême droite.

Côté Grand Est, région frontalière au Luxembourg, neuf candidats sont en lice, dont le président de région sortant Jean Rottner. Le candidat Les Républicains part d'ailleurs favori avec 27% des voix, contre 25% pour son adversaire du Rassemblement national Laurent Jacobelli. Les listes conduites par Brigitte Klinkert (La République en Marche-MoDem) et Eliane Romani (Europe écologie les Verts-Parti socialiste-Parti communiste français), arrivent ex-æquo à la troisième place, avec 14% des suffrages. Florian Philippot (Les Patriotes), Aurélie Filippetti (LFI-PRG-Génération.s), Martin Meyer (Régionalistes), Louise Fève (Lutte ouvrière), et Advil Tyane (Union démocrates musulmans français) sont également candidats.