Les équilibres politiques français restent les mêmes après le second tour du scrutin régional, dimanche, au profit des présidents sortants. Mais en raison du fort taux d'abstention, les résultats s'avèrent difficiles à déchiffrer, à dix mois de l'élection présidentielle.

Elections françaises

Les régionales jettent le flou sur la présidentielle

(AFP) - Lassitude post-Covid, défiance généralisée, illisibilité des scrutins, un peu de tout ça à la fois? Malgré les appels au vote répétés de la classe politique, le second tour des régionales et départementales a confirmé dimanche une abstention record: autour de 66%, un chiffre quasi identique au premier tour. Difficile dès lors, alors que deux électeurs sur trois ont boudé les urnes, de tirer des enseignements de ce double scrutin qui, au final, aura été marqué par une stabilité quasi totale au niveau des exécutifs locaux.

En France métropolitaine, l'ensemble des treize présidents de régions ont été réélus, le plus souvent avec des scores pharaoniques. La droite et le centre ont conservé leurs sept fiefs. La gauche a prévalu dans ses cinq places fortes et peut se targuer de voir une région basculer dans son escarcelle: à La Réunion, avec Huguette Bello, à la tête d'une liste d'union.

Comme en 2015, le Rassemblement national, malgré des sondages flatteurs, est rentré bredouille, échouant une nouvelle fois à remporter la première région de son histoire. Quant au parti présidentiel La République en marche (LREM), il n'a tout simplement pas existé, laminé par l'ancien monde qui, s'il souffre aux élections présidentielle et européennes, garde la main sur les scrutins locaux.

La droite reprend son élan pour 2022

Qu'en conclure pour la prochaine présidentielle ? «Rien ou presque», estime Chloé Morin, politologue associée à la Fondation Jean-Jaurès. «Ce que certains vont présenter comme le retour de la gauche et de la droite ne se traduit pas dans les sondages pour 2022. Les élections sont de plus en plus déconnectées les unes des autres», insiste-t-elle.

La droite veut pourtant y croire et retrouve de l'élan en vue de 2022, sachant qu'il lui faudra choisir un candidat, un sacré défi vu le nombre de postulants. Candidat proclamé à la présidentielle, l'ex-LR Xavier Bertrand a largement remporté son pari dans les Hauts-de-France avec 52,37% des voix. En Ile-de-France, Valérie Pécresse (ex-LR, Libres !), récolte autour de 45% des voix, et s'est déclarée prête à «prendre toute sa part» dans «une équipe de France de la droite et du centre qui a émergé».

Autre motif de satisfaction à droite, la victoire de Jean Rottner dans le Grand Est. Le président sortant a remporté 40,3% des suffrages, devant le candidat RN Laurent Jacobelli (26,3%) et Eliane Romani (21,22%). Alors que son opposant a qualifié le scrutin de «désastre démocratique», le médecin de formation s'est engagé à faire des choix «forts et parfois radicaux» tout en étant «le président de tous».

Une vraie déception pour le RN qui espérait briser le plafond de verre et enclencher une dynamique en vue de la présidentielle. Sa cheffe Marine Le Pen, a cependant donné «rendez-vous aux Français, dès demain, pour construire tous ensemble l'alternance dont la France a besoin».

💬 Je ne vous parle pas de sondage mais du réel. Toutes les élections ont donné la même conclusion : la gauche n’est pas morte. Les prédictions sur les présidentielles ne marchent jamais et je crois que la gauche sociale et écologique peut créer la surprise en 2022. #LCI pic.twitter.com/Ve71gqxTyG — Olivier Faure (@faureolivier) June 27, 2021

Dans la lignée du premier tour, la gauche sort aussi requinquée de ce scrutin. De quoi faire dire au numéro un du Parti socialiste Olivier Faure que son parti avait la «responsabilité de rassembler l'ensemble de la gauche et des écologistes» pour 2022.

Quant à la majorité présidentielle, absente au premier tour en Paca, éliminée dans les Hauts-de-France, en Auvergne-Rhône-Alpes ou en Occitanie, elle confirme ses faibles étiages là où elle a pu concourir. De quoi faire de ces régionales «un coup de semonce très important pour la majorité», dixit le patron du MoDem François Bayrou, alors qu'un remaniement limité pourrait avoir lieu.