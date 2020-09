Les présidents de l'Open Vld et du sp.a ont été reçus ce vendredi en audience par le roi Philippe. Chargés d'une mission de préformation, ils feront rapport au plus tard le 11 septembre. Sept partis vont œuvrer à l’élaboration d'une coalition Vivaldi.

International 2 min.

Egbert Lachaert et Conner Rousseau nommés préformateurs

Jean-François COLIN Les présidents de l'Open Vld et du sp.a ont été reçus ce vendredi en audience par le roi Philippe. Chargés d'une mission de préformation, ils feront rapport au plus tard le 11 septembre. Sept partis vont œuvrer à l’élaboration d'une coalition Vivaldi.

Deux jours après l'ouverture de Joachim Coens, le président du CD&V en faveur d'une coalition «Avanti», le roi Philippe a nommé Egbert Lachaert et Conner Rousseau comme préformateurs. Les présidents respectifs de l'Open Vld (parti libéral flamand) et du sp.a (parti socialiste flamand) feront rapport au roi de leur mission au plus tard le 11 septembre. «Il y a une percée», s'est réjoui Egbert Lachaert à sa sortie du palais royal, des propos relayés par RTL Info. «Après des mois d'immobilisme, nous voulons faire à nouveau avancer les citoyens et les entreprises», a-t-il poursuivi.

Cette ouverture d'une mission de préformation indique que les discussions en vue de former un nouveau gouvernement fédéral avancent, même s'il reste plusieurs pierres d'achoppement. La preuve, si huit partis (les socialistes, les écologistes, les libéraux, les sociaux-démocrates francophones et flamands) s'étaient assis autour de la table des négociations, seuls... sept poursuivront les discussions en vue de former une coalition «Vivaldi». Le cdH ayant en effet décidé de se retirer de la négociation.



«Avanti», pour sortir la Belgique de l'impasse? Le CD&V est disposé à discuter avec les libéraux, les socialistes et les écologistes en vue de former un nouveau gouvernement fédéral, a laissé entendre jeudi Joachim Coens, le président des chrétiens-démocrates flamands. Ce serait alors sans la N-VA.

«On pourrait continuer à débattre longtemps sur la présence de tel ou tel parti pour négocier, pour savoir s'il faut tel ou tel partenaire. Mais le pire pour les citoyens est l'absence de décision, de négociations et de perspectives», a estimé Egbert Lachaert lors de sa conférence de presse. Le président des libéraux flamands a en outre assuré qu'«on veut vraiment que cela fonctionne», espérant «présenter une bonne nouvelle très bientôt, car la confiance règne autour de la table. Tout le monde sait que si ça n'aboutit pas, la situation deviendra très compliquée.»

Le président de l'Open VLD a conclu son intervention en disant que «Conner Rousseau et moi-même n'avons aucune ambition pour devenir formateur par la suite». Pour rappel, l'actuel gouvernement minoritaire, dirigé par Sophie Wilmès, est censé redemander la confiance de la Chambre d'ici le 17 septembre. La Première ministre a déjà annoncé qu'elle présenterait sa démission si celle-ci n'était pas renouvelée.



Suivez-nous sur Facebook, Twitter et abonnez-vous à notre newsletter de 17h.