En cette Journée internationale de l'éducation, l'Unicef a partagé ses dernières données disponibles sur l'apprentissage des enfants alors que la pandémie de Covid-19 approche de ses deux ans.

Education: l’ampleur des pertes frôle l’«irréversible»

Le constat n'est absolument pas réjouissant: plus de 635 millions d'élèves à travers le monde restent pénalisés par des fermetures totales ou partielles des écoles. Pour Robert Jenkins, chef de l'éducation à l'Unicef, «si les perturbations de l'apprentissage doivent cesser, la simple réouverture des écoles ne suffit pas. Les élèves ont besoin d'un soutien intensif pour récupérer l'éducation perdue».

Selon le dernier rapport de l'Unicef sur le sujet, les enfants ont globalement perdu les compétences de base en matière de calcul et d'alphabétisation. À grande échelle, les perturbations induites par la pandémie ont conduit au fait que des millions d'enfants ont considérablement manqué de l'apprentissage académique qu'ils auraient dû acquérir s'ils avaient été en classe, les plus jeunes et les plus marginalisés étant les plus touchés.

Aussi, pour pallier ces manquements et résorber ces lacunes dont l'ampleur n'augure rien de bon, le rapport préconise quelques solutions à mettre en place pour lutter contre cette baisse du niveau des élèves.

Plusieurs leviers pour endiguer le phénomène

Selon le rapport, de plus en plus de preuves montrent que la consolidation du programme et du matériel pédagogique en accord avec les attentes d'apprentissage plutôt que les normes scolaires telles que toujours établies est efficace. La pandémie représente donc une possibilité de mener des réformes indispensables pour mieux aligner les programmes sur les besoins dits pressants.

Comment? L'idéal serait que les pays forment des comités spécifiques pour établir des priorités et décider quelle matière devrait idéalement être enseignée et apprise dans chaque classe. Il faudrait ainsi déterminer quelles aptitudes, connaissances et compétences sont des conditions préalables à un apprentissage ultérieur, afin que chaque enfant ait la possibilité d'apprendre ce qui est nécessaire avant d'accéder à un niveau supérieur.

L'étude préconise d'ailleurs de mettre l'accent sur l'apprentissage fondamental (la littérature et les chiffres), mais aussi les compétences socioémotionnelles.

Prolonger le temps d'instruction

Les études précédant la crise sanitaire ont montré que l'augmentation du temps consacré à l'instruction peut améliorer les résultats d'apprentissage.

Comment? Les pays peuvent y parvenir en prolongeant le volume horaire des journées de cours, en modifiant le calendrier pour rendre l’année scolaire plus longue, ou en offrant des cours d'été à tous les étudiants ou à ceux qui en ressentent le besoin. De telles actions ne donneront des résultats que si le taux de participation est élevé et si les élèves sont assidus. Il convient alors d'examiner attentivement quelles actions seraient les plus adaptées selon le contexte, ainsi que les compromis que sont prêts à faire les enseignants, les élèves et leurs familles.

Améliorer l'efficience de l'apprentissage

L'amélioration de l'efficience de l'apprentissage peut se faire de différentes manières. Par l'enseignement ciblé d'abord, qui nécessite d'évaluer les niveaux d'apprentissage des élèves et de regrouper les élèves par niveau de compétence, plutôt que par âge ou année scolaire, pour des périodes précises pendant la journée scolaire et les périodes de vacances. Les enseignants adaptent l'enseignement au niveau d'apprentissage des élèves, plutôt qu'un point de départ supposé selon l'âge.

Les approches d'enseignement ciblé sont flexibles et peuvent être adaptées au contexte des écoles et des systèmes éducatifs.

Investir dans des programmes pédagogiques structurés est une autre façon d'améliorer l'efficience des apprentissages. La pédagogie structurée fait référence à un ensemble complet et cohérent axé sur l’amélioration de l'enseignement et l'apprentissage en classe. Cela peut se faire via le recours à des programmes comprenant généralement des guides de l'enseignant qui fournissent des plans de cours quotidiens, une formation et un encadrement pour les professionnels de l'enseignement.

Autre alternative: offrir des programmes de tutorat en petits groupes puisque le tutorat peut augmenter considérablement la réussite des élèves, surtout parmi les élèves peu performants, mais l'efficacité de cette approche dépend fortement de la taille du groupe et de la fréquence des séances.

Proposer des programmes d'apprentissage autoguidé permet aussi de rendre les apprentissages plus efficaces. À l'instar de l'enseignement ciblé, les programmes d'auto-apprentissage permettent aux élèves de progresser progressivement vers la maîtrise des compétences fondamentales. Les activités d'auto-apprentissage peuvent être utilisées avec une contribution et des conseils limités de l'enseignant. Elles se font idéalement grâce à des programmes d'auto-apprentissage assistés par ordinateur ou sur application mobile. Ces programmes ont montré des résultats prometteurs.

Autant de propositions qui selon les pays, ne pourront être équitablement mises en place...

