Il est le premier homme issu d'une minorité ethnique à être élu à cette fonction.

Partisan de l'indépendance

Ecosse: Humza Yousaf élu pour devenir nouveau Premier ministre

(AFP et pam) - Humza Yousaf a été élu lundi par les membres du parti indépendantiste écossais SNP pour succéder à Nicola Sturgeon à la tête du gouvernement local et reprendre ainsi le combat pour l'autodétermination, selon les résultats officiels.

Rishi Sunak désigné prochain Premier ministre britannique Agé de 42 ans, ce petit-fils d'immigrés d'origine indienne au parcours typique de l'élite britannique entre dans l'histoire en devenant le premier non-blanc à diriger le gouvernement du Royaume-Uni.

Agé de 37 ans, ce proche allié de Nicola Sturgeon, dont il était ministre de la Santé, devient chef du parti indépendantiste et doit être élu mardi Premier ministre par le Parlement local. Il devient également le premier musulman à la tête d'un important parti politique au Royaume-Uni.

Ses premiers mots pour réclamer l'indépendance

Sa désignation actée, il a d'emblée assuré appartenir à «la génération qui obtiendra l'indépendance» de l'Ecosse. «Le peuple écossais a besoin de l'indépendance maintenant plus que jamais, et nous serons la génération qui obtiendra l'indépendance de l'Ecosse», a-t-il déclaré dans un discours prononcé juste après l'annonce de sa victoire et alors que le combat pour l'indépendance semble dans l'impasse.

Humza Yousaf fêtera donc ses 38 ans dans la peau et avec le costume de Premier ministre. Né le 7 avril 1985 à Glasgow, il est le fils d'un Pakistanais, Muzaffar Yousaf, et d'une Kenyane d'origine sud-asiatique, Shaaista Bhutta, dont les familles respectives ont émigré en Ecosse.

Yousaf-Sunak, pas le même combat

Le futur Premier ministre, en plus d'être le premier musulman à la tête d'un important parti politique au Royaume-Uni, est aussi le premier homme issu d'une minorité ethnique à accéder à cette fonction en Ecosse. En cela, son parcours rejoint celui de Rishi Sunak, petit-fils d'immigrés d'origine indienne, devenu en octobre 2022 Premier ministre du gouvernement du Royaume-Uni. Mais nul doute que les similitudes s'arrêtent là entre Yousaf, l'indépendantiste, et Sunak, qui a usé de son droit de veto sur une loi qui facilite le changement de genre des personnes trans en Ecosse.