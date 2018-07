L'A31 et l'A30 seront temporairement fermées à la circulation, dans les deux sens, dimanche matin. Les deux unités restantes de l'ancienne centrale thermique de Richemont seront dynamitées à 9h15.

Dynamitage de la centrale EDF: l'A31 temporairement fermée dimanche

Une puissante sirène retentira quelques minutes avant la mise à feu, dimanche matin à 9h15. Puis les deux unités de production de cette ancienne centrale EDF qui a longtemps produit de l'électricité en brûlant les gaz dégagés par les hauts fourneaux, s'écrouleront au sol en créant, par ce temps sec, un immense nuage de fumée.

Pour éviter que les automobilistes non avertis ne s'effrayent ou soient perturbés par ce dynamitage qui s'annonce spectaculaire, les tronçons autoroutiers voisins de l'A31 (entre Mondelange et Guénange) et de l'A30 (entre Uckange et Mondelange) seront fermés à la circulation à 9h05 et jusqu'à dissipation des poussières, vers 9h30 environ, voire un peu avant. La circulation sera interdite dans les deux sens.

Jusqu'en 2009, les gaz des hauts fourneaux servaient de matière première pour produire de l'électricité à Richemont. Photo: Maurice Fick

la Préfecture de la Moselle et EDF ont décidé de la mise en place d'un périmètre de sécurité de 300 mètres autour du site de l'ancienne centrale. Le périmètres englobe les deux autoroutes, tout comme des pistes cyclables, le canal des mines de fer mais aussi les axes routiers qui mènent vers le site. En revanche, la D1 (Metz-Thionville), la D8 (Mondelange-Bousse), la D60 (Uckange-Guénange) et la D953 (Richemont-Mondelange) resteront ouvertes.

Il sera possible de suivre en direct l'abattage de l'ancienne centrale via YouTube comme l'indique EDF Grand Est un tweet:



🤔#LeSaviezVous ? L’abattage du bâtiment usine de l’ancienne centrale de #Richemont est rediffusé en direct sur Youtube dimanche 22 juillet à 9h15 👉https://t.co/xth1D8kCvl pic.twitter.com/k2vxZF2y5d — EDF Grand Est (@EDF_GrandEst) 20 juillet 2018

L'ancienne centrale thermique avait été arrêtée en 2009. Le 21 octobre 2012, ses trois cheminées avaient été dynamitées. Puis, les blocs 1, 2 et 3. C'était il y a un peu plus d'un an, le 11 juin 2017. La sirène indiquera la levée du dispositif de sécurité.