Fermeture de bars, couvre-feux ou limitation des contacts sociaux, les pays du Vieux continent ont mis en place de nouvelles règles dans le but de contrer l'expansion de la pandémie de covid-19.

Durcissement des mesures en Allemagne et au Portugal

(AFP) - L'Europe renforce ses mesures dans le cadre de la lutte contre le covid-19. Alors qu'Emmanuel Macron a décrété le couvre-feu dans les grandes villes françaises et que les bars ont été fermés aux Pays-Bas et en Catalogne, le Portugal et l'Allemagne préparent de nouvelles restrictions.

Du côté de nos voisins allemands, les autorités ont comptabilisé ce jeudi 6.638 cas de coronavirus en 24 heures, un record pour le pays depuis l'éclatement de la pandémie. Cette information est intervenue quelques heures seulement après l'annonce de nouvelles restrictions dans les 16 Etats régionaux, visant justement à empêcher la résurgence de la pandémie. Le précédent bilan le plus élevé de contaminations quotidiennes remonte à 28 mars avec 6.294 cas.

La chancelière Angela Merkel a annoncé mercredi soir que le nombre de participants à des événements privés sera par exemple limité dans les régions enregistrant plus de 35 nouvelles contaminations pour 100.000 habitants sur sept jours. Dans ces régions, le port du masque sera obligatoire partout où les gens sont proches les uns des autres pour un certain temps.

Les rassemblement seront limités à 25 personnes dans les établissements publics et 15 dans les salles privées. «Je suis convaincue que ce que nous allons faire maintenant va déterminer la manière dont nous traverserons cette pandémie», a commenté la chancelière. «Nous pouvons voir (...) que le taux d'infections augmente et que dans certaines régions il est très élevé», a-t-elle ajouté. «C'est la raison pour laquelle nous devons empêcher une croissance incontrôlée ou exponentielle.»

Masque et tracing

Si le chiffre de 50 nouvelles contaminations pour 100.000 habitants est franchi, des règles encore plus draconiennes seront imposées, comme la limitation des réunions privées à dix personnes de deux foyers maximum et la fermeture des restaurants à 23h.

Au Portugal, le gouvernement a annoncé son intention de demander au Parlement de légiférer pour rendre obligatoires le port du masque dans la rue et le téléchargement d'une application mobile de traçage des contacts.

«Nous allons soumettre à l'Assemblée de la République un projet de loi, avec un caractère d'urgence, qui rende obligatoire le port du masque dans la voie publique, dès lors qu'il y aura d'autres personnes sur cette voie publique», a déclaré le Premier ministre Antonio Costa à l'issue d'un conseil des ministres qui a pris une série de mesures visant à freiner l'épidémie.

Le port du masque dans les rues est déjà recommandé dans les situations où il est impossible de respecter les règles de distanciation sociale.

L'exécutif socialiste souhaite également rendre obligatoire le téléchargement et l'utilisation de l'application de traçage conçue par les autorités portugaises, au moins «dans les contextes professionnel, scolaire, académique, ainsi qu'au sein des forces de l'ordre et des forces armées puis de l'ensemble des administrations publiques», a expliqué le Premier ministre.

Le gouvernement a par ailleurs décidé d'interdire les rassemblements de plus de cinq personnes, contre dix jusqu'ici, et de limiter à 50 le nombre de participants aux réunions familiales comme les mariages ou les baptêmes, où les gestes barrière et la distanciation sociale devra rester de rigueur.

Le nombre de nouvelles contaminations au coronavirus signalées au Portugal a atteint mercredi un nouveau record depuis le début de l'épidémie, avec un peu plus de 2.000 nouveaux cas en 24 heures.

Ailleurs en Europe, l'Irlande du Nord a annoncé pour un mois les mesures les plus contraignantes au Royaume-Uni, et la pression s'accroît sur le Premier ministre britannique Boris Johnson pour prendre des décisions similaires en Angleterre. Les pubs et restaurants devront fermer à partir de vendredi, les vacances scolaires seront étendues à deux semaines, les commerces ne pourront plus vendre d'alcool à partir de 20h et les rassemblements de plus de 15 personnes, hormis les événements sportifs autorisés, seront interdits.

De l'autre côté de la frontière, en Irlande, les citoyens n'auront plus le droit de se rendre les uns chez les autres, et les régions frontalières avec l'Irlande du Nord vont être soumises à de nouvelles restrictions drastiques pour lutter contre la propagation de la pandémie.



