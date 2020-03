Dubaï 2020 pourrait aussi se voir reportée

Les parties prenantes de l'organisation de l'Exposition universelle 2020 prévue en octobre à Dubaï ont recommandé ce lundi de reporter d'un an cet événement en raison de la pandémie de coronavirus.

(ER avec AFP) - «De nombreux pays ont été touchés de manière significative par le covid-19 et ont par conséquence exprimé le besoin de reporter l'Expo 2020 de Dubaï d'un an», a déclaré le directrice générale de l'événement, Reem Al-Hashemy. «Les Emirats et l'Expo 2020 Dubaï ont écouté. Et dans un esprit de solidarité et d'unité, nous avons soutenu la proposition d'explorer un report d'un an», a-t-elle ajouté. Pile le jour où les Jeux Olympiques de Tokyo 2020 annonçaient leur décalage à l'été 2021.

«Nous sommes impatients d'accueillir le monde et nous sommes certains qu'il sortira de cette épreuve plus fort et plus résistant», a poursuivi Mme Hashemy. La décision finale sur un report sera prise par le Bureau international des expositions (BIE), mais son secrétaire général, Dimitri Kerkentzes, a salué la recommandation. «La décision des Emirats de soutenir un report d'un an démontre le pragmatisme, l'ouverture et l'engagement à réaliser une Expo à la hauteur de notre ambition commune», a-t-il déclaré.

Le pavillon luxembourgeois devrait coûter près de 32 millions d'euros.

Dubaï, connue pour accueillir des centaines de conférences chaque année, a annulé une série d'événements culturels et de divertissement en raison de la propagation de la pandémie du nouveau coronavirus. Les Emirats ont annoncé 570 cas de coronavirus et trois décès. Ils ont mis en place des mesures de confinement pour freiner la propagation du virus, notamment de fortes restrictions nocturnes sur les déplacements.

Le Luxembourg doit prendre part à cette manifestation, du 20 octobre 2020 au 10 avril 2021. Les solutions luxembourgeoises aux défis futurs dans les domaines de l'économie circulaire et de la protection des ressources figurent parmi les thèmes proposés par le Grand-Duché au cœur de son pavillon dont le coût est estimé à 32 millions d'euros.



La cité-Etat de Dubaï, qui fait partie de la fédération des Emirats arabes unis, table sur cette exposition de six mois pour attirer 25 millions de visiteurs et stimuler son économie.



