Le gouvernement luxembourgeois a répondu à la demande de la Turquie en faisant des dons en nature au pays fortement touché par le séisme du 6 février dernier. Ce supplément d'aide humanitaire se chiffre à 750.000 euros.

Suite au séisme

Du matériel d'urgence et des consommables médicaux envoyés en Turquie

Depuis plusieurs jours, les témoignages de secouristes ou de rescapés du séisme qui a lourdement frappé le sud de la Turquie et la Syrie dépeignent tous une même désolation: les survivants n'ont plus rien et doivent survivre dans des logements de fortune, qui peinent à les protéger du froid.

«Mes proches en Turquie n'ont plus rien» Notre ancienne collègue Hülya Schank-Atasoy nous parle de sa famille à Antakya, qui a été durement touchée par les séismes.

Le Luxembourg s'est mobilisé dès les premières heures qui ont suivi le tremblement de terre pour apporter une aide d'urgence en Turquie et en Syrie. Notamment en envoyant trois secouristes sur place. Deux ont été relevés ce dimanche 19 février.

Suite à une requête du gouvernement turc, le Grand-Duché renforce son soutien humanitaire en offrant des dons en nature aux populations turques sinistrées.

8.000 sacs de couchage et 2.000 kits d'hygiène

Une aide qui se matérialise concrètement par l'envoi de matériel d'urgence. La Direction de la coopération au développement et de l’action humanitaire du ministère des Affaires étrangères et européennes (MAEE) a contribué à cette aide supplémentaire à hauteur de 500.000 euros. 8.000 sacs de couchage, 2.000 kits d'hygiène et 12 générateurs d'électricité vont être envoyés sur place et, grâce à l'étroite collaboration avec l’ambassade de Turquie au Luxembourg, «la Direction de la coopération au développement et de l’action humanitaire a également pris en charge les frais de transport des dons en nature qui ont été collectés par l'ambassade», précise un communiqué.

«Les donations comprennent également 236 palettes d’articles de consommables médicaux d’une valeur totale de 250.000 euros fournies par le ministère de la Santé et la Fédération des hôpitaux luxembourgeois (FHL).» Des masques chirurgicaux, des compresses ou encore des seringues vont être envoyés en Turquie.

L’entreprise luxembourgeoise B Medical Systems, fabricant et distributeur mondial de dispositifs médicaux de qualité, a également fait un don de 50 boîtes de transport pour des médicaments et des perfusions sanguines.

Un premier vol ce mercredi matin

«Les donations sont déployées par le biais de deux vols charter opérés par la compagnie nationale de fret Cargolux et cofinancés par la Direction de la coopération au développement et de l’action humanitaire et l’Union européenne. Le départ du premier vol a eu lieu ce matin, tandis que le second est prévu à une date ultérieure», souligne le communiqué.

La terre a tremblé à nouveau en Turquie et en Syrie lundi soir Deux séismes de forte puissance (6,4 et 5,8) ont de nouveau secoué lundi soir le nord de la Syrie et la province turque de Hatay (sud), la plus éprouvée par le tremblement de terre du 6 février qui a fait plus de 45.000 morts dans les deux pays.

Rappelons qu'outre cette nouvelle aide humanitaire, la Coopération luxembourgeoise a dédié près d’un million d’euros pour soutenir les opérations humanitaires de plusieurs partenaires actifs en Turquie et en Syrie, qui fournissent notamment une assistance alimentaire, des abris et du chauffage ou encore de l'aide médicale aux populations sinistrées.

En plus de son appui à la Turquie, le Luxembourg consacre au total plus de 50% de sa contribution financière au soutien de la population syrienne.

